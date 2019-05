The Sims 4 gratis: come scaricarlo e fino a quando c’è tempo

Gli appassionati di videogiochi, di vita virtuale e soprattutto della saga videoludica The Sims possono sorridere: The Sims 4 è gratis, ma solo fino a una certa data. Si tratta però di una versione basilare, che comunque resterà nei PC e nei Mac dei videogiocatori appassionati. Tuttavia c’è una data limite da non oltrepassare per avere diritto al download gratuito del gioco e una procedura da seguire. Dunque, andiamo a vedere come scaricare The Sims 4 gratis sul proprio computer.

The Sims 4 gratis: ecco come scaricarlo

Tra i giochi di simulazione più importanti nel suo genere si annoverano certamente gli episodi della saga The Sims. Chi ci ha giocato ha praticamente le possibilità di un dio pagano, che va a controllare le vite di ignari abitanti di un mondo virtuale, decidendo per loro il da farsi, soprattutto nei piccoli dettagli (che poi sono sempre quelli che contano per davvero).

Gli appassionati di questa serie, o chi vuole avvicinarcisi per la prima volta, potranno scaricare una versione standard (ovvero, basilare) gratuita del gioco. Per farlo sarà sufficiente creare un account Origin gratuito (anche questo iter è totalmente gratuito) per poi riscattare una copia di The Sims 4 Standard Edition. Come scritto in precedenza, si tratta di una versione basilare del gioco, ovvero priva di espansione, DLC o altri eventuali contenuti supplementari premium, e quindi a pagamento. Il prezzo del gioco completo, invece, ammonta a 39,90 euro.

Entro quando scaricare il gioco gratis: la data

Per scaricare la versione gratuita del quarto capitolo di The Sims si avrà tempo però fino alle 19 (ora italiana) di martedì 28 maggio. L’interessante offerta è infatti una promozione a tempo: una volta effettuato il download, disponibile per PC e Mac, la versione base di The Sims 4 sarà dell’utente per sempre, a patto di mantenere attivo l’account su Origin. Per scaricare il gioco dovrete recarvi a questo indirizzo.

Il trailer del gioco

Per concludere ecco il trailer di lancio del gioco.

