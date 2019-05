Guardiola nuovo allenatore Juventus: firma il 4 giugno, quanto guadagna

La notizia è di quelle forti, soprattutto per i tifosi della Juventus, che dopo l’addio di Allegri, nella stagione 2019/2020 potrebbero vedere sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Secondo Agi, addirittura, l’accordo sarebbe stato già raggiunto, con tanto di cifre record per l’allenatore spagnolo (si parla di 24 milioni di euro all’anno).

Guardiola alla Juve? Ecco quando potrebbe firmare

Sempre Agi informa poi anche sulla data della firma definitiva: martedì 4 giugno 2019. Dieci giorni dopo ci sarebbe la presentazione ufficiale del nuovo allenatore: altro indizio che potrebbe confermare questa ipotesi è la sospensione (senza un valido motivo, stando alla fonte) dei tour all’Allianz Stadium per visitare lo Juventus Museum. Sarebbe il secondo colpo (al cuore) per i tifosi juventini nel giro di 2 anni dopo l’acquisto record di Cristiano Ronaldo lo scorso anno. L’obiettivo, dopo 8 scudetti consecutivi vinti, è la conquista dell’agognata Champions League.

Guardiola alla Juve: per i bookmakers è fatta?

Nella giostra degli indizi non possono non mancare i bookmakers. Nella giornata di ieri le quotazioni di Guardiola sulla panchina bianconera sono scese tantissimo e alcune compagnie le hanno addirittura sospese. Si parte dal 2.50 di Snai per arrivare all’1.75 di Better, mentre su Sisal e Goldbet le probabilità sono ancora più alte vista la sospensione delle quotazioni.

Intanto, la moglie…

Terzo e ultimo indizio, proveniente stavolta da TopCalcio: “Oggi la signora Cristina Serra, moglie di Pep Guardiola, ha chiamato la società di noleggio a lungo termine di FCA e ha prenotato una Maserati modello Ghibli per conto della Juventus”.

Al momento attuale non ci sono ancora conferme ufficiali. Sui social i tifosi sono in fibrillazione, lanciando scongiuri e diventando scaramantici. La frase che gira di più in questi giorni sui forum e pagine social bianconere è la seguente: “Non succede, ma se succede…”.

