Atalanta-Sassuolo: quote, pronostico e probabili formazioni

Sabato 25 Maggio andrà in scena l’ultima giornata di Serie A 2018/2019. Atalanta-Sassuolo, match decisivo in ottica Champions per i bergamaschi, si disputerà Domenica 26 Maggio alle ore 20.30. La partita, a causa dei lavori in corso allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo, si giocherà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Atalanta-Sassuolo: come arrivano le due squadre

L’Atalanta, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio, è volata a Torino dove è riuscita a strappare un punto nella casa dei Campioni d’Italia. Il punto ottenuto contro i bianconeri pesa molto in termini di classifica e, dopo la sconfitta dell’Inter a Napoli, i bergamaschi hanno conquistato il terzo posto. Ma la lotta Champions è ancora tutta da decidere e l’ultima giornata sarà decisiva in tal senso.

All’Atalanta, così come all’Inter servono i tre punti per avere la certezza di un posto nell’Europa delle grandi. Inoltre, qualora il Milan perdesse o pareggiasse sul campo della Spal, ad entrambi i nerazzurri basterebbe un solo punto per assicurarsi la qualificazione. Il Sassuolo si trova in decima posizione, a quota 43 punti, ormai certo della salvezza. L’unico vantaggio per i neroverdi, sarà quello di giocare tra le mura amiche, vista l’inagibilità dello stadio dei bergamaschi. La squadra di De Zerbi, in ogni caso, cercherà un risultato positivo per salutare al meglio la propria gente.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Gosens, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Quote e pronostico

Nel match di andata il Sassuolo fu travolto dall’Atalanta per 6-2. In quell’occasione i marcatori furono: Zapata, Gomez, Mancini e Ilicic, autore di una tripletta, per i nerazzurri, mentre Duncan siglò una doppietta per gli emiliani. Con una vittoria nel match di Domenica i bergamaschi accederebbero sicuramente in Champions League per la prima volta nella loro storia.

Quota bassissima quella attribuita all’Atalanta, che paga appena 1.20. Troviamo Il pareggio a 6.75, mentre la vittoria del Sassuolo a 11.50. L’Atalanta ha il miglior attacco della Serie A, con ben 74 reti. Inoltre, in virtù della goleada dell’andata, è consigliato giocare l’Over 2.5, quotato 1,35, oppure il GOL, che troviamo invece a 1,90.

