Prezzo benzina, diesel e gpl: focus pompe bianche e quotazione

Da circa 5 giorni non i riscontrano modifiche dei prezzi raccomandati dalle compagnie petrolifere. Le quotazioni nel mediterraneo infatti sono stabili. Se si esclude anzi un lieve calo due giorni fa.

Vediamo allora i prezzi applicati ora presso i distributori delle varie compagnie.

In media la benzina costa 1,632 euro al litro in modalità self service e 1,763 in quella servita. Il diesel invece rispettivamente 1,52 euro al litro e 1,654.

Venendo alle oscillazioni tra i distributori il più caro appare, per la benzina self service, Eni, con 1,644 euro al litro, il più economico Api-IP, con 1,634, se si escludono le compagnie no logo che fanno pagare 1,612 euro al litro

Nel caso del diesel, sempre self service, si va dal 1,524 euro al litro di Api-IP a 1,53 di Tamoil. Mentre le pompe indipendenti fanno pagare 1,5 euro al litro.

Vediamo i prezzi praticati in modalità servito

Prezzo benzina, quanto costa essere serviti

Se si preferisce essere serviti alla pompa si pagherà un po’ di più.

Fino a 1,830 euro al litro per la benzina con Api-IP. Mentre si scende a 1,738 con Tamoil.

I distributori indipendenti fanno pagare 1,659 euro al litro.

Se ci si fa servire per rifornirsi con il diesel si pagherà al massimo 1,736 sempre con Api-IP, mentre si potrà scendere a 1,642 con Tamoil e ancora di più a 1,547 con le pompe no logo.

Chi usa il GPL arriverà a 0,665 euro al litro con Api-IP, mentre il più economico è anche qui Tamoil con 0,636. Presso i distributori indipendenti si scende a 0,633 euro al litro.

Il metano invece costa 1,034 euro al kg (si misura in kilogrammi, non in litri in questo caso), mentre nel caso di Total Erg si può pagare 0,999 euro al kg, e in quello dei distributori no logo invece 0,986.

Verificheremo se veramente lo stop all’aumento dei prezzi sarà confermato o meno nelle prossime settimane

