Cagliari-Udinese: quote, pronostico e probabili formazioni

L’ultima giornata di Serie A 2018/2019 vedrà affrontarsi Cagliari e Udinese. La partita si disputerà Domenica 26 Maggio alle ore 20.30 presso la Sardegna Arena di Cagliari.

Cagliari-Udinese: una partita senza pressioni

Sia Cagliari che Udinese sono certe della propria permanenza in Serie A. Entrambe le squadre, grazie ai risultati ottenuti nella scorsa giornata sono aritmeticamente salve. Il Cagliari, grazie al pareggio ottenuto nella trasferta di Genova, ha scongiurato il pericolo retrocessione. I sardi erano reduci da tre sconfitte consecutive, per questo motivo, il punto ottenuto contro i rossoblu della Liguria, è stato di vitale importanza. Ora la squadra di Maran, potrà affrontare l’ultima sfida di campionato con più serenità e cercherà di regalare al proprio pubblico una vittoria per chiudere la stagione con un sorriso. Unica nota dolente della gara di Genova, è l’uscita anticipata dal campo di Pavoletti. Il bomber del Cagliari, con ogni probabilità, salterà la gara contro l’Udinese, mentre potrebbe recuperare per gli impegni con la Nazionale.

Anche l’Udinese di Tudor, grazie alla vittoria contro la Spal, ha raggiunto la salvezza aritmetica. Adesso, i bianconeri, dovranno affrontare l’ultima trasferta del campionato e un risultato positivo permetterebbe ai friulani di chiudere la stagione in bellezza. Quel che è certo è che entrambe le squadre affronteranno la partita con la consapevolezza di essere salve.

Le probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Cerri.

Allenatore: Rolando Maran

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Hallfredsson, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna.

Allenatore: Igor Tudor

Quote e pronostico

All’andata si è imposta l’Udinese, che in caso di successo sorpasserebbe il Cagliari. il Cagliari non vince da 4 gare, appesantite da 3 ko, mentre l’Udinese è a caccia della terza vittoria consecutiva. È consigliabile puntare sulla rivincita dell’undici sardo, quotata 2,35. Troviamo il pareggio a 3,55, mentre la vittoria dei friulani è data a 2,90. Interessante anche il GOL, che è quotato 1,50, mentre l’Over 1,5 è dato a 1,14.

