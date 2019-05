Fai bei sogni: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Stasera 23 maggio 2019 alle 21.30 su Rai 3 andrà in onda Fai bei sogni. La pellicola del 2016 diretta da Marco Bellocchio rappresenta la trasposizione cinematografica del romanzo autobiografico omonimo di Massimo Gramellini.

La pellicola racconta la storia di un giornalista che convive dall’età di nove anni con il drammatico ricordo della madre scomparsa. Ma qual è la sinossi del film?

Fai bei sogni: trama e anticipazioni

Protagonista di Fai bei sogni è Massimo giornalista de La Stampa. L’uomo attraverso un lungo flashback ricorda di quando da bambino viveva con i genitori a Torino e passava giornate spensierate tra scuola, giochi e l’amato telefilm Belfagor. Un giorno però la mamma, dopo aver rimboccato le coperte al figlio, muore in circostanze poco chiare. Giunta la polizia sul luogo della tragedia, Massimo non crede che sia deceduta davvero e addirittura contraddice il prete durante la messa funebre della madre. Diventato poi da adulto un giornalista di successo, Massimo si occupa di cronaca sportiva e non solo. Infatti nel 1993, in piena guerra, giunge a Sarajevo come inviato speciale. Nel frattempo però l’uomo intrattiene anche rapporti pericolosi e deve affrontare seri problemi economici.

Un giorno il protagonista di Fai bei sogni si deve occupare per lavoro di una lettera mandata da un certo Simone che afferma di odiare la propria madre. Massimo risponde con una tale commozione e trasporto che intuisce di avere ancora molti dubbi e sentimenti repressi legati al suo passato traumatico. Il giornalista allora inizia ad indagare e scopre che la mamma non è morta per un infarto, come gli aveva detto il padre, ma soffriva di depressione si è suicidata buttandosi dal balcone del quinto piano. Scoperta la verità, come reagirà il protagonista di Fai bei sogni?

Il cast del film

Protagonista di Fai bei sogni è Valerio Mastandrea nei panni di Massimo. Bérénice Bejo è Elsa, Guido Caprino è il padre di Massimo e Fabrizio Gifuni nella parte di Athos Giovanni.

Inoltre hanno partecipato al film anche Roberto Herlitzka nel ruolo di Ettore mentre Miriam Leone è Agnese. Completano il cast di Fai bei sogni Barbara Ronchi che interpreta la madre di Massimo e Dylan Ferrario che veste i panni di Enrico.

