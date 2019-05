Dove vedere Torino-Lazio in diretta streaming o tv

Tra i match della 38^ giornata di Serie A 2019, ci sarà anche Torino-Lazio. La partita si giocherà Domenica 26 Maggio alle ore 15.00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Toro a caccia dei tre punti

Il Torino è stato sicuramente una delle grandi sorprese di questa stagione. Tant’è che ad un certo punto sembrava potesse realmente candidarsi per un posto in Champions. Purtroppo, i pareggi contro Parma e Cagliari, hanno rallentato la corsa del Toro, che ora si ritrova fuori anche dall’Europa League. Nonostante la classifica non sorrida ai granata, vanno fatti gli applausi alla squadra di Mazzarri. Il Torino ha regalato grandi emozioni ai propri tifosi durante questa stagione e per questo motivo non si può rimproverare nulla ad una squadra che è riuscita a mettere in difficoltà quasi tutte le big del nostro campionato. I granata, adesso, dovranno vedersela con la Lazio per l’ultimo appuntamento di questa stagione. Una vittoria sarebbe la giusta conclusione per la splendida stagione dei piemontesi.

Torino-Lazio: biancocelesti già certi di un posto in Europa

La Lazio affronterà la partita di Domenica in totale serenità. La squadra di Inzaghi, infatti, grazie alla vittoria della Coppa Italia, oltre ad aver arricchito la propria bacheca, si è aggiudicata di diritto un posto nell’Europa League del prossimo anno. Per questo motivo i biancocelesti affronteranno il Torino senza la pretesa di dover fare risultato. La gioia in casa Lazio è alle stelle e la vittoria della Coppa Italia premia la Lazio come seconda squadra, dopo la Juventus ovviamente, ad aver ottenuto più titoli negli ultimi anni. Simone Inzaghi si è dimostrato un allenatore vincente e sembra voglia aspirare ad una grande panchina per la prossima stagione. Per questo motivo non è così certa la sua permanenza alla Lazio. Negli ultimi giorni si è parlato di un ipotesi Milan, ma su di lui ci sono anche gli occhi della Juventus, che deve ancora scegliere il sostituto di Allegri. Comunque vada, i tifosi della Lazio saluteranno Inzaghi ringraziandolo per ciò che è riuscito a fare in queste stagioni.

Dove vedere Torino-Lazio in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

