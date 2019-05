L’angelo del male: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

L’angelo del male – Brightburn è il nuovo film diretto da David Yarovesky in uscita nelle sale italiane il 23 maggio 2019, mentre in quelle statunitensi sarà disponibile per il giorno 24 dello stesso mese. La durata della pellicola è di 90 minuti ed è distribuita da Sony Pictures/ Warner Bros.

Si tratta di un horror, il secondo – dopo The Belko Experiment – prodotto da James Gunn. Ma questa volta non è stato scritto da lui: infatti l’importante compito è stato affidato al cugino del regista di Avengers: Infinity War, Mark Gunn e al fratello minore Brian Gunn.

LEGGI ANCHE: Una vita violenta: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

L’angelo del male: la trama del film

Il film va a ribaltare il cliché del bambino adottato proveniente da un altro mondo che crescendo diventa un eroe che agisce in difesa dell’umanità. Infatti ne L’Angelo del Male Tory Breyer, una donna del Midwest, dopo anni passati a provare ad avere un figlio comincia a mettere da parte questa possibilità. Fin quando il suo sogno non si avvera con l’arrivo di un misterioso bambino di nome Brandon, che sembra poter completare la vita della donna.

In effetti inizialmente sembra essere proprio così: il piccolo è brillante e in salute anche se non riesce a trovare degli amici tra i suoi coetanei. Le cose cominciano a cambiare quando Brandon raggiunge la pubertà. In lui si manifesta un lato oscuro che insinua dei dubbi anche nella madre. Dubbi che saranno confermati quando il giovane comincerà a cedere ai suoi impulsi, mettendo in pericolo non solo le persone a lui vicine ma anche tutta la cittadina del Kansas.

All’interno del film vi è un riferimento a Superman, con la chiara volontà da parte dei produttori e del regista di voler proporre una versione sovversiva e sconvolgente dell’uomo d’acciaio.

Il cast del film

Nel cast del film troviamo Jackson A. Dunn nei panni del protagonista, che nonostante abbia soli 16 anni può già vantare la presenza in altre pellicole di discreto successo. Mentre per interpretare la madre del bambino è stata scelta Elizabeth Banks, nota per aver recitato in Spider-Man di Sam Raimi e in Hunger Games.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM