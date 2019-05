Dove vedere Spal-Milan in diretta streaming o in tv

La 38^ giornata di Serie A 2019 vedrà affrontarsi Spal e Milan. La partita, decisiva per le sorti dei rossoneri, si giocherà Domenica 26 Maggio alle ore 20.30 presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Come arrivano alla partita gli spallini

La Spal è reduce dalle due sconfitte rimediate contro Napoli e Udinese. Gli spallini sono aritmeticamente salvi da tre giornate, grazie alla vittoria per 4-0 ottenuta sul campo del Chievo. Le ultime due sconfitte non rovinano di certo l’eccellente stagione condotta dalla squadra di Ferrara. Per la Spal si tratta della seconda stagione in Serie A dopo la promozione dello scorso anno. E, dunque, chiuderà la stagione con la certezza di giocare anche il prossimo anno nella massima serie. Devono essere fatti i complimenti alla dirigenza che, grazie al suo egregio lavoro, ha messo in piedi una squadra competitiva, un mix di giovani ed anziani, con le motivazioni necessarie per fare bene e raggiungere il traguardo. Traguardo che è stato ormai raggiunto e ora, la squadra di Semplici, dovrà affrontare il Milan nell’ultima sfida della stagione. Nonostante l’obiettivo sia stato centrato, la Spal vorrà chiudere in bellezza la stagione davanti ai propri tifosi.

SPAL-Milan: i rossoneri devono vincere

Il Milan è solo in parte l’artefice del proprio destino. Infatti, i rossoneri potrebbero non qualificarsi in Champions anche se ottenessero una vittoria. Il destino del Diavolo è nelle mani di Atalanta ed Inter, che con una vittoria, renderebbero vano un eventuale trionfo del Milan a Ferrara. Il Milan parte con un unica certezza, quella di dover vincere in ogni caso per poi sperare in un passo falso delle altre due contendenti. Grazie alla vittoria contro il Frosinone, maturata la scorsa giornata, i rossoneri sono aritmeticamente in Europa. Gattuso, nonostante le tante difficoltà e i limiti tecnici della rosa sembra effettivamente aver fatto il massimo. Se dovesse essere Champions difficilmente la società esonererà il tecnico, che per altro ha ancora due anni di contratto. Mentre in caso di quinto posto la dirigenza potrebbe optare per altre soluzioni per la panchina del prossimo anno. Ora, però, è fondamentale concentrarsi sulla gara di Domenica, che sarà un crocevia per il futuro dei rossoneri.

Spal-Milan: dove vedere la partita

La partita tra Spal e Milan sarà trasmessa in diretta ed esclusiva sulla piattaforma streaming on demand di DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM