Augusta Procesi ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

Augusta Procesi ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

Augusta Procesi è stata sicuramente una delle protagoniste di All Together Now. Il nuovo show musicale in onda su Canale 5, vede alla conduzione Michelle Hunziker e a capo dei 100 giurati J-Ax. Si preannuncia come un grande successo e a dirlo sono i numeri. Infatti nella prima puntata trasmessa il 16 maggio ha conquistato il 17.8% di share. Il successo di ascolti è merito del format, della conduzione ma soprattutto del talento e delle storie dei concorrenti.

Una delle storie che più ha commosso gli spettatori è stata quella di Augusta, agente di commercio di 62 anni, che nonostante volesse dedicare la sua vita alla musica ha deciso di abbandonare il suo sogno per dedicarsi anima e corpo alla famiglia e al lavoro. La donna, prima di esibirsi, ha ringraziato i figli per averla spinta a credere nel suo sogno facendola partecipare al programma.

Esibizione e commenti

Augusta sul palco di All together now ha portato il brano La vita di Elio Gandolfi, convincendo con la sua interpretazione quasi tutta la giuria ad eccezione del dj Vincenzo Molino che ha affermato:”Non volevo fare la parte del cattivo: la signora è bravissima ma non ce l’ho fatta a darle il voto, non mi è arrivata come io volevo. Non mi ha dato il brivido che io cercavo: questo è un programma sulla musica, non sulle vite sociali”. Di tutt’altra opinione i Boomdabash che hanno commentato la performance complimentandosi con la signora e invitandola ad essere orgogliosa di se stessa.

Il marito di Augusta Procesi

Ad aggiungersi al momento di commozione è stato il marito di Augusta che, arrivato in studio, si è detto contento che la moglie abbia potuto realizzare una parte del suo sogno, confessando che avevano iniziato insieme questo percorso nella musica, lui come batterista lei come cantante, ma poi hanno deciso di fermarsi per tornare il Italia e mettere su famiglia.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM