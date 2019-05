Sondaggi Swg: Alitalia, italiani preferiscono vendita ad una compagnia estera

La vendita di Alitalia è ancora sul tavolo del Mise. L’ultima proroga scade il prossimo 15 giugno, abbondantemente dopo le elezioni europee. Eppure un’intesa sul futuro della compagnia di bandiera ancora non si vede.

Sondaggi Swg: vendita Alitalia, Toto si sfila

All’appello manca infatti sempre quel 40% della futura compagine societaria. Dopo alcune indiscrezioni, Toto Holding si è ritirato dalla corsa, affermando di non aver “mai avanzato nessuna proposta per entrare nel capitale di Alitalia”. In una lettera indirizzata al Sole 24 Ore, Pasquale Galante direttore rapporti istituzionali e comunicazione della società attiva nei settori delle costruzioni stradali , ha definito l’ingresso di Toto in Alitalia una “non notizia”.

E così la domanda rimane inevasa: chi prenderà la quota mancante? Ad oggi, gli azionisti sicuri sono Ferrovie dello Stato con il 30% mentre il restante 30 è suddiviso equamente tra Delta e ministero dell’Economia.

Sondaggi Swg: l’interesse mascherato di Atlantia

Atlantia segue con interesse la situazione ma sul suo nome pesa il giudizio politico del Movimento 5 Stelle dopo il crollo del Ponte di Genova. Uno scetticismo duro a morire. Basta ascoltare le parole del ministro e vicepremier Luigi Di Maio al Forum Ansa per capire come l’intesa, se mai ci dovesse essere, è difficilissima da trovare: “Non consiglio di lanciare queste sfide al governo da parte dei Benetton, abbiamo un tavolo molto serio al Mit per la revisione delle concessioni perché la ferita del Ponte Morandi è ancora aperta. Detto questo nessuno pensi che si entra in Alitalia per comprare il silenzio del governo su altri dossier”.

Sondaggi Swg: vendita Alitalia, l’opinione degli italiani

Insomma, il quadro è ancora tutto da completare. Sullo sfondo c’è anche l’attesa degli italiani. Secondo un sondaggio Swg, la maggioranza (51%) vedrebbe di buon occhio la vendita di Alitalia ad una grande compagnia estera (Lufthansa, Air France). Il 29% chiede invece al governo di continuare a cercare una soluzione mista tra compagnie aeree, privati e Trenitalia. Solo il 20% opterebbe per una totale nazionalizzazione della compagnia con costi a carico dello Stato come un servizio pubblico (una percentuale in linea con i precedenti sondaggi sul tema). Una scelta, quest’ultima, che in passato non ha pagato affatto.

Sondaggi Swg: nota metodologica

Allegata all’immagine.

