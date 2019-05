Captain America: Civil War: trama, cast e anticipazioni del film Rai 2

Stasera 24 maggio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Captain America: Civil War. La pellicola del 2016 diretta da Anthony e Joe Russo rappresenta il sequel di Captain America: The Winter Soldier ed è basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics.

In Italia il film ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione ben 11,2 milioni di euro ed è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico diventando addirittura la pellicola di maggiore incasso del 2016. Ma quali pericoli dovranno affrontare questa volta i nostri eroi?

Captain America: trama e anticipazioni

Nel sequel di Captain America: The Winter Soldier, Steve Rogers guida la nuova squadra degli Avengers. Il team infatti continua con coraggio la battaglia contro tutto ciò che minaccia l’umanità. Tuttavia, durante una missione per fermare il pericolosissimo Brock Rumlow, quest’ultimo aziona un giubbotto esplosivo. Wanda riesce a contenere l’esplosione uccidendo però dei volontari del Wakanda.

Pur avendo agito per difendere la popolazione, la comunità internazionale non intende più sopportare i danni collaterali delle imprese degli Avengers. Captain America prosegue quindi con un accordo stipulato dalle Nazioni Unite che prevede il monitoraggio della squadra di eroi e la limitazione delle loro possibilità di azione. A questo punto però il team, una volta coeso, si divide tra chi come Tony Stark è favorevole ad una supervisione esterna e chi come Rogers sostiene il diritto degli Avengers di poter agire liberamente e lontano dagli intrighi di governo. Quella che scoppierà tra le due fazioni sarà una vera e propria guerra intestina in cui gli ex alleati dovranno scegliere da che parte stare. Come finirà Captain America?

Il cast del film

Captain America ha potuto contare su di un cast di attori hollywoodiani di fama mondiale. Chris Evans veste i panni di Steve Rogers / Capitan America mentre Robert Downey Jr è Tony Stark / Iron Man. La bellissima Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanoff / Vedova Nera, Sebastian Stan è Bucky Barnes / Soldato d’inverno e Anthony Mackie è Sam Wilson / Falcon. Don Cheadle recita nel ruolo di James Rhodes / War Machine, Jeremy Ranner in quello di Clint Barton / Occhio di Falco e Chadwick Boseman nella parte di T’Challa / Pantera Nera.

Inoltre hanno partecipato al film anche Paul Bettany nei panni di Visione, Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff / Scarlet e Paul Rudd nel ruolo di Scott Land / Ant- Man. Infine Emily VanCampo è Sharon Carter / Agente 13, Tom Holland è Peter Parker / Spider Man e Frank Grillo interpreta Brock Rumlow / Crossbones. Completano il cast di Captain America William Hurt nei panni di Thaddeus Ross e Daniel Brühl nella parte di Helmut Zemo.

