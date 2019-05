Serie tv Borussia Dortmund: trama e quando esce su Amazon

Dopo il successo globale ottenuto con il documentario All Or Nothing, dedicato alla stagione 2017-18 del Manchester City, a breve Amazon lancerà anche una serie sul Borussia Dortmund. La serie televisiva offrirà un “dietro le quinte” che mostrerà l’annata del club tedesco sia in ambito nazionale che in quello internazionale. Ecco la trama della serie e quando esce su Amazon.

Borussia Dortmund: la trama

La serie Borussia Dortmund sarà divisa in quattro parti, che si concentreranno sulla stagione del famoso club tedesco in ambito nazionale e internazionale. Nel corso degli episodi saranno presenti varie interviste con i calciatori e con altre figure chiave nell’assetto societario del Dortmund, tra cui il tecnico Lucien Favre e l’amministratore delegato Hans-Joachim Watzke. Il tutto è accompagnato da alcune riprese dall’interno dello spogliatoio, del centro di allenamento e della vita privata dei giocatori. La serie segue lo stesso filone del gruppo di documentari sportivi “dietro le quinte” di Amazon.

Serie tv Borussia Dormund: curiosità sulla serie e quando esce

La serie Borussia Dortmund è stata diretta dal tedesco Aljoscha Pause, lo stesso regista che l’anno scorso ha pubblicato un documentario indipendente su Mario Götze, fantasista della formazione giallonera. Riguardo al nuovo documentario, Carsten Cramer, amministratore delegato del Dortmund, ha dichiarato: “Pause ha ancora una volta dimostrato il suo incredibile talento nel cinema e non solo ha prodotto con discrezione un’affascinante lavoro sulle vicende quotidiane di una squadra di calcio, ma ha anche mostrato com’è realmente il BVB“.

Il capitano del Dortmund Marco Reus ha poi aggiunto: “Pause e il suo team si sono subito sentiti parte della nostra squadra, anche quando abbiamo celebrato vittorie o metabolizzato le sconfitte. Anche se alla fine si è infranto il nostro sogno di vincere il campionato tedesco, non vedo l’ora che sia pubblicato il documentario finito“.

La serie sarà disponibile a partire da agosto 2019 in oltre 200 paesi tramite la piattaforma Amazon Prime Video.

