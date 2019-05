Una vita da gatto: trama, cast e anticipazioni del film in prima tv

Sabato 25 maggio 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Una vita da gatto. La pellicola del 2016, il cui titolo originale è Nine Lives, è stata diretta da Barry Sonnenfeld.

Una commedia spensierata che racconta la divertente storia di un sempre impegnato uomo d’affari che improvvisamente resta intrappolato nel corpo di un gatto adottato dalla sua stessa famiglia. Ma qual è la sinossi del film?

Una vita da gatto: la trama e le anticipazioni

Tom Brand è un uomo ossessionato dal lavoro che trascura la sua famiglia. Nel corso degli anni ha accumulato una grande quantità di denaro ed è infatti proprietario di una grande azienda.Sempre in giro per affari, Brand ha poco tempo da passare con la moglie Lara, sua figlia Rebecca e David, figlio avuto con la sua prima moglie. L’esistenza del protagonista di Una vita da gatto trascorre senza particolari imprevisti fino a quando un evento molto particolare cambia completamente la sua scala dei valori.

In occasione del compleanno di Rebecca, Brand, pur odiando da sempre i gatti, decide di regalarne uno alla figlia che lo desidera da tempo. Giunto al negozio di animali per acquistare il piccolo felino, scopre che in realtà il responsabile del negozio è un mago. Quest’ultimo, approfittando di un incidente in cui Tom è coinvolto, riesce a portare in coma il corpo umano di Brand mentre trasferisce l’anima dell’uomo in un gatto che viene poi adottato dalla sua stessa famiglia. Tra tentativi di farsi riconoscere, fughe e divertenti siparietti comici, Tom capirà quanto ci tiene veramente ai suoi cari. Ma Tom tornerà umano o passerà il resto degli anni conducendo una vita da gatto?

Il cast del film

Protagonista di Una vita da gatto è Kevin Specey che veste i panni di Tom Brand. Jennifer Garner è Lara Brand, Robbie Amell è David Brand e Cheryl Hines interpreta Madison Camden. Inoltre Mark Consuelos intepreta Ian Cox, Malina Weissman recita nel ruolo di Rebecca Brand e Christopher Walken in quello di Felix Perkins.

Hanno partecipato al film anche Talitha Bateman nei panni di Nicole, Teddy Sears in quelli di Josh e Nathaly Thibault che interpreta l’ospite al banchetto. Infine Serge Houde recita nel ruolo di Stei e Jay Patterson in quello di Benson. Completano il cast di Una vita da gatto Meghan Gabruch nella parte dell’assistente di Ian ed Ellen David nei panni della segretaria di Tom.

