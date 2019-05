Concerti Liberato Napoli e Milano: date e informazioni sugli eventi

Liberato, il cantante pop partenopeo ancora oggi dall’identità segreta, torna sotto i riflettori e lo fa in un modo del tutto originale, fuori dagli schemi. Dopo l’uscita di Capri Rendez Vous, il suo nuovo album pubblicato il 9 maggio 2019, Liberato è pronto ad intraprendere una serie di eventi in giro per l’Italia.

Non dei veri e propri concerti, come i fan avevano immaginati, bensì un modo per presentare il suo nuovo progetto e la serie di racconti che ne è derivata. Capri Rendez Vous è infatti il secondo lavoro dell’artista, che va ad inserirsi in un programma musicale ben più ampio che, finora non è stato ancora definito con sicurezza.

Concerti Liberato Napoli e Milano: informazioni eventi, l’identità dell’artista

Sfruttando l’onda dei social, Liberato è riuscito a crearsi un vero e proprio personaggio, seguito da milioni di persone, non solo in Italia. Nessuno sa chi si nasconda sotto il cappuccio nero della sua felpa, probabilmente neanche i suoi amici più intimi. Quel che è certo è che l’identità di Liberato è legata ad un progetto che va avanti da più di un anno.

L’unico ad essere a conoscenza dei dettagli del lavoro e dell’identità di Liberato è Francesco Lettieri, il regista dell’artista, il quale di tanto in tanto si concede qualche intervista.

Concerti Liberato Napoli e Milano: date eventi, l’artista e il rapporto con i social

Le date degli eventi ai quali Liberato prenderà parte sono annunciate sui Social Media, come Facebook e Instagram. Sappiamo infatti che l’artista è stato a Milano nella giornata di mercoledì 22 maggio e che tornerà a Napoli il 25, con un nuovo pop shop.

Come ha spesso spiegato Francesco Lettieri, l’utilizzo dei social media è finalizzato a raggiungere il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Dato che le date dei concerti sono annunciate random, senza alcun preavviso, è infatti molto più semplice seguire le novità su Liberato se lo si fa attraverso le piattaforme social.

