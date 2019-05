Quattordicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv

Secondo tappone consecutivo al Giro d’Italia 2019. La giornata di sabato 25 maggio 2019 vedrà il Gruppo percorrere i 131 km della Saint Vincent-Skyway Monte Bianco. Si tratta di una tappa molto breve ma da cinque stellette difficoltà: infatti son presenti ben cinque GPM, uno di terza categoria, due di seconda e due di prima. Inoltre, solamente 14 km sono pianeggianti. Anche questo sarà dunque un giorno cruciale nella rincorsa alla Maglia Rosa, magari non decisivo ma sicuramente tra i più importanti e nel quale in ogni momento potrebbe accadere qualcosa di interessante. Andiamo a conoscere meglio il percorso.

Il percorso della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019

Si parte subito in salita, con la scalata al GPM di Verrayes (2a cat.) ad una decina di chilometri dal via. Si prosegue scendendo verso Aosta, dove è presente il primo sprint intermedio. Dopodiché, si torna a salire con il GPM di Verrogne (1a cat.), lungo 15 km sia in salita che in discesa, poi terza scalata – stavolta un po’ più breve – al GPM di Truc d’Arbe (2a cat.). Dopo il secondo sprint intermedio arriva l’ascesa più dura, quella del GPM del Colle San Carlo (1a cat.), 10 km di scalata al 10% di pendenza media posizionato a 25 km dal traguardo conclusivo. Dopo l’ennesima discesa, la strada torna a salire per il GPM di Courmayeur (3a cat.) con pendenze che variano dal 2 al 6%, fino ad arrivare al rettilineo finale, lungo 100 metri.

I favoriti della quattordicesima tappa

Come per il resto dei tapponi di montagna, difficile individuare un favorito esatto. Potrebbe esserci ancora spazio per una fuga composta da cacciatori di tappe, con gli uomini di classifica che si daranno sicuramente battaglia nei vari GPM del giorno.

Dove vedere in tv e streaming la quattordicesima tappa

La quattordicesima tappa si potrà vedere in diretta e in chiaro in tv su Rai Sport dalle ore 13:05 fino alle 14:30, quando il collegamento si sposterà come di consueto su Rai 2. Per gli abbonati, l’appuntamento è invece su Eurosport 1 dalle ore 14:15.

In streaming si potrà seguire gratis sul portale Rai Play e per gli abbonati su Sky Go, Now TV ed Eurosport Player.

