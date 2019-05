Dove vedere Cagliari-Udinese in diretta streaming o in tv

Uno dei match validi per la 38a e ultima giornata della Serie A 2018/2019 è Cagliari-Udinese, che si disputerà domenica 26 maggio 2019 alle ore 20:30 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Si tratta di una partita senza particolari obiettivi e motivazioni per entrambe le formazioni, se non quelle di chiudere al meglio una stagione che le ha viste raggiungere il proprio obiettivo primario: salvarsi.

Il Cagliari in questa stagione ha migliorato sicuramente i propri risultati rispetto alla campagna precedente, non rischiando mai di fatto la retrocessione. Salvo un periodo tra dicembre e febbraio, nel quale i sardi hanno avuto un crollo verticale assestandosi in basso alla classifica e rischiando di conseguenza qualcosa. Poi Maran – che in quelle settimane avrebbe pure rischiato l’esonero – ha tirato fuori tutta l’esperienza maturata in tanti anni di Serie A, trascinando la sua squadra fino al mantenimento della categoria, grazie anche all’egregio lavoro di Pavoletti, decisivo in tante occasioni oltre ai soliti Cragno e Barella. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Cagliari ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Stagione travagliata come le ultime precedenti invece per l’Udinese, che da ormai qualche anno è sempre coinvolto nella lotta per non retrocedere. Ma Tudor – subentrato dopo le gestioni negative di Velazquez prima e Nicola dopo – ha ripreso per i capelli i friulani, portandoli alla seconda salvezza consecutiva tra le sue mani. Motivo per il quale il tecnico croato è stato riconfermato anche per la prossima stagione, diversamente da quanto accaduto lo scorso anno quando non fu tenuto. Uomini copertina dei bianconeri sono stati De Paul, Pussetto e Okaka, che con le loro ottime giocate offensive hanno permesso alla squadra di restare in massima serie per il venticinquesimo anno consecutivo. Ottima stagione inoltre anche per il portiere Musso. Nelle ultime cinque sfide di campionato, l’Udinese ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Il match d’andata si concluse con la vittoria dell’Udinese ai danni del Cagliari con il punteggio di 2-0. In rete andarono Pussetto e Behrami.

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Pisacane, Klavan; Srna, Barella, Cigarini, Ionita, Lykogiannis; Cerri, Joao Pedro

Allenatore: Maran

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Halfredsson, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna

Allenatore: Tudor

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e Now TV.

