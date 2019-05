Ventesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv

Sabato 1 Giugno 2019, a partire dalle 11.05, partirà la faticosissima ventesima tappa del Giro d’Italia 2019, quella che unisce Feltre con Croce d’Aune-Monte Avena.

LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta

Ventesima tappa Giro d’Italia 2019: il percorso

Tappone dolomitico con cinque salite lunghe concatenate da brevi tratti più o meno pianeggianti. Partenza da Feltre e breve tratto di avvicinamento alle montagne che cominciano ad Arsiè con la salita di Cima Campo di 18 km, che con la sua discesa porta a Castel Tesino e Scurelle. Da quest’ultima inizia la salita al Passo Manghen, che tra falsopiano iniziale e salita vera e propria conta 24 km e quasi 2000 m di dislivello.

La picchiata seguente porta a Molina di Fiemme e quindi attraverso Cavalese, Tesero e Predazzo al Passo Rolle. Si tratta della salita meno dura lunga comunque oltre 20 km che precede l’ascesa finale di Croce d’Aune-Monte Avena. L’ultimo tratto, composto da una concatenazione di due salite successive è lungo quasi 20 km. Per prima la salita del Croce d’Aune che negli ultimi 6 km presenta quasi costantemente pendenze sopra il 10% con tratti fino al 16%. Dopo il Croce d’Aune breve discesa e ultimi 7 km ancora in netta salita, con pendenza media del 7.4% e massime attorno al 10%. La strada sale per lunghi tornanti fino ai 150m dall’arrivo dove si svolta nettamente a sinistra e si entra nel rettilineo di arrivo finale largo 5 m pianeggiante su asfalto.

Ventesima tappa Giro d’Italia: l’altimetria

Partenza da Feltre a 320m sul livello del mare per poi raggiungere Arisè a quota 319m, l’altitudine più bassa di tutto il percorso. Lungo la tappa si incontreranno 3 cime principali: la prima, Cima Campo, situata a 1425m d’altezza, la seconda invece è Passo Manghen che raggiunge la quota più alta di tutte: 2047 m. L’ultima cima sarà Passo Rolle, situato a 1980m di altitudine.

Ventesima tappa Giro d’Italia: diretta TV e streaming

Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai Sport, Rai 2 e via satellite su Eurosport. In linea di massima si parte intorno all’ora di pranzo (12,30 – 13) e si segue tutta la tappa. Poi in serata diversi programmi di approfondimento. In questo caso l’orario di partenza previsto sarà alle ore 11.05.

In streaming si potrà seguire su Rai Play gratis e per gli abbonati su Sky Go, Now TV ed Eurosport Player.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM