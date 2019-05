Diretta Torino-Lazio: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Uno dei match in programma nella 38a e ultima giornata della Serie A 2018/2019 è Torino-Lazio, che si disputerà domenica 26 maggio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico – Grande Torino di Torino.

Partita senza particolari obiettivi per entrambe le formazioni. I padroni di casa, nonostante una grande stagione, non sono riusciti ad entrare in Europa complice anche proprio la Lazio, vincitrice della Coppa Italia e che ha levato di fatto il posizionamento europeo per la settima classificata.

Il Torino dunque può ritenersi deluso, ma comunque solo fino ad un certo punto. Resta il fatto che i granata abbiano comunque fatto una grande stagione, soprattutto rispetto alle ultime. I rimpianti è giusto averli, ma questa campagna può essere tranquillamente considerata come di transizione verso obiettivi futuri che si possono ancora migliorare. Ad agosto in pochi si sarebbero aspettati un Toro in lotta fino alla fine con squadre più forti e blasonate, ma da uno come Mazzarri ci si può aspettare sempre di tutto. Uomini copertina di questa stagione sono sicuramente Sirigu, Ansaldi e Belotti. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Torino ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La Lazio ha peggiorato l’andamento rispetto alla scorsa stagione, quando si vide soffiare la qualificazione in Champions League all’ultima giornata nell’ormai famoso scontro diretto contro l’Inter. Sono stati proprio gli incroci con le dirette concorrenti il tallone d’Achille dei bianccelesti, soprattutto in avvio di campionato. Ciò ha compromesso anche quest’anno l’entrata nella top 4, ma addirittura anche nella top 6. La vittoria della Coppa Italia ha comunque migliorato la situazione generale, consentendogli un posto almeno in Europa League e una coppa in più in bacheca. Sono pesate inoltre le prestazioni altalenanti dei big, con però le piacevoli sorprese Correa e Caicedo che tante volte hanno salvato la squadra. Nelle ultime cinque sfide di campionato, la Lazio ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Il match d’andata tra Lazio e Torino si concluse in pareggio con il risultato di 1-1. In rete andarono Milinkovic-Savic per i biancocelesti e Belotti per i granata.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Baselli, Iago Falque, Belotti

Allenatore: Mazzarri

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Parolo, Lulic; Cataldi; Immobile

Allenatore: Inzaghi

Dove vedere in tv e streaming il match

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

