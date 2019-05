Quindicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv

Dopo i due tapponi alpini, i corridori del Giro d’Italia 2019 si apprestano ad affrontare un’altra tappa dura – la terza consecutiva – che andrà a chiudere la seconda settimana della Corsa Rosa. Si tratta della Ivrea-Como, 232 km di lunghezza per un percorso il cui finale è molto simile a quello del Giro di Lombardia. Andiamo a conoscere meglio il percorso.

Il percorso della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019

Dopo la partenza di Ivrea, il gruppo affronterà i primi 160 km completamente pianeggianti, nei quali sono compresi i due sprint intermedi di giornata. La prima ascesa si trova a 57 km dall’arrivo, il GPM della Madonna del Ghisallo (2a cat.) lungo 8.6 km al 6% di pendenza media con punte fino al 14%. Subito dopo la discesa, parte la seconda salita, il GPM della Colma di Sormano (2a cat.), 9 km al 6.6% medio. Il terzo e ultimo ostacolo di giornata è il GPM del Civiglio, 4 km al 9.6% medio. Da qui parte la discesa definitiva e decisiva che porta al traguardo finale di Como.

I favoriti della quindicesima tappa

Tra i favoriti, in primis annoveriamo la più classica delle fughe bidone: difficile infatti che il gruppo, una volta lasciati partire gli attaccanti di giornata, cerchi poi di recuperarli negli ultimi chilometri. A meno che ovviamente davanti non parta qualcuno che possa rientrare in classifica. Nel secondo caso, visto l’arrivo stile Giro di Lombardia, occhio a Nibali. Ci si attende qualche movimento anche da parte di Yates e Lopez.

Dove vedere in tv e streaming la quindicesima tappa

L’appuntamento è come di consueto in diretta e in chiaro in tv su Rai Sport dalle ore 12:30, per poi passare il collegamento su Rai 2 dalle ore 14:30. Per gli abbonati la diretta sarà su Eurosport 1 dalle ore 13:00.

In streaming si potrà seguire gratis su Rai Play e per gli abbonati su Sky Go, Now TV ed Eurosport Player.

