Diretta Atalanta-Sassuolo: streaming TV, formazioni e risultato – LIVE

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA: (3-4-2-1) Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Berisha, Reca, Piccoli, Pessina, Mancini, Rossi, Roger, Pasalic, Barrow.

SASSUOLO: (4-3-3) Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Locatelli, Boga. All. De Zerbi

A disposizione: Marlon, Duricic, Matri, Sernicola, Raspadori, Odgaard, Satalino, F. Di Francesco, Consigli, Adjapong, Brignola.

La preview di Atalanta-Sassuolo

L’ultima giornata di campionato è arrivata purtroppo, in questo posticipo domenicale tra le altre partite troviamo anche Atalanta-Sassuolo, con il calcio d’inizio previsto per le ore 20.30 di Domenica 26 Maggio 2019.

L’Atalanta punta alla vittoria per blindare il posto in Champions e schiererà la formazione migliore, senza turnover eccessivi come abbiamo visto in altre gare da parte di squadre senza grossi obiettivi, mentre il Sassuolo, tra mancanza di obiettivi ed indisponibili vari, sarà costretto a fare qualche cambio ed a rivoluzionare i convocati in panchina.

Atalanta-Sassuolo: come arrivano i bergamaschi

Striscia positiva in campionato per l’Atalanta che dura da ben tredici giornate (9 vittorie e 4 pareggi) che potrebbe aumentare ancora date le motivazioni degli uomini di Gasperini che, dopo un’annata da ricordare, vogliono certamente concludere regalando la qualificazione alla Champions ai propri tifosi. Sarebbe un risultato incredibile e sicuramente inaspettato alla vigilia di questo campionato.

Atalanta-Sassuolo: come arrivano gli emiliani

Dall’altra parte abbiamo il Sassuolo dei pareggi, ben 16 in questo campionato (è la squadra che ha pareggiato di più), che ha già raggiunto abbondantemente la salvezza e che non può puntare più ad altro, dunque poco importa del risultato, anche se fare una bella prestazione fa sempre piacere.

Nel match d’andata l’Atalanta schiacciò i neroverdi con un incredibile 6-2.

Le probabili formazioni

Dove vedere il match in TV e streaming

Atalanta-Sassuolo verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

