Risultati Elezioni europee PD, Orlando: “elettori non hanno creduto a balletto Salvini-Di Maio”

Il primo commento della serata dal Largo del Nazareno arriva dal vice-segretario Andrea Orlando. Uno dei leader del Partito Democratico si presenta ai microfoni della stampa mostrando un cauto ottimismo. Ricorda che pur non essendo dati ufficiali, qualora venissero confermati, mostrerebbe il primo importante segnale di ripresa del Partito Democratico e un sorpasso – ai danni del Movimento 5 Stelle – che delegittemerebbe l’idea di un sistema bipolare basato sulla Lega (e affini) e i pentastellati.

SEGUI CON NOI LA LUNGA NOTTE ELETTORALE, MINUTO PER MINUTO

Andrea Orlando: “le cose non vanno nella direzione dei populismi”

Oltre a analizzare il voto in chiave nazionale, Andrea Orlando ha voluto sottolineare l’importanza del voto europeo nella sua massima “estensione”. Secondo Orlando, le cose non vanno nella direzione cercata dai populisti. Sarebbe quindi un’inversione di tendenza (l’anno scorso avevamo 10 punti di distacco dal M5S) ma che bisogna comunque lavorare ancora tanto. “Dobbiamo ancora cambiare molto. Non è un’apertura di credito in bianco”.

Ora, ricostruire una coalizione di centrosinistra dopo questi risultati

Tra gli interventi maggiormente degni di nota, la volontà di ricostruire una coalizione di centrosinistra guidata, ovviamente, dal Partito Democratico. Ricordiamo che secondo i primi exit-poll, né +Europa, né “La Sinistra”, avrebbero raggiunto la percentuale che permette di entrare nel reparto dei seggi.

Risultati elezioni europee, Orlando: “elettori non hanno creduto a balletto Salvini-Di Maio”

Questo voto dovrebbe essere visto anche nell’ottica di una bocciatura per l’attuale governo, contro il quale si scaglia a più riprese. “Io la fine dell’esperienza di questo governo non la chiederò mai, perché è un governo che ha già fallito.” E ancora: “l’elettorato non ha creduto al balletto Salvini-DI Maio”. Rimarca come “un governo che non governa è contro il bene del Paese. Non ha una risposta ai veri problemi del Paese, non cerca di risolvere la crisi economica e finanziaria.” Orlando conclude affermando che “le elezioni sono importanti ma bisogna pensare anche a ciò che succede nelle istituzioni”.

Prima di andare via, la folla di giornalisti chiede se il PD proporrà nuove elezioni, ma Orlando si dimostra evasivo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM