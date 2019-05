Elezioni europee 2019: risultati, affluenza ed exit poll in diretta – LIVE

12.35 Arrivano i dati sull’affluenza delle ore 12 da oltre 6.700 sezioni su 7.915: ha votato il 16,5% degli aventi diritto, numero in linea con quello del 2014.

11.15 Oggi non si vota solo per le Europee, in corso anche le amministrative in quasi metà dei comuni italiani e le regionali in Piemonte.

Oggi, domenica 26 maggio 2019, quasi 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per il rinnovo dell’Europarlamento. Seggi aperti dalle 7 alle 23: lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura delle urne.

Elezioni europee 2019: alcuni paesi hanno già votato

Le elezioni europee del 2019 sono le none del loro genere: la prima tornata si è svolta nel 1979. Tutti e 28 i paesi membri dell’Unione Europea dovranno partecipare; alcuni hanno già votato (si poteva scegliere un giorno tra il 23 e il 26): si tratta di Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Slovacchia.

73 europarlamentari (più tre)

La legge comunitaria prescrive che un paese membro Ue non può eleggere più di 96 e meno di 6 eurodeputati. Solo la Germania ne elegge 96, l’Italia ne elegge 73 come il Regno Unito, 72 la Francia. All’Europarlamento siedono in tutto 750 deputati più il Presidente: d’altra parte, quando eventualmente si consumerà la Brexit, bisognerà riassegnare una parte dei seggi che spettano attualmente ai rappresentanti di Londra (altri verranno “congelati” per le nuove adesioni). Dunque, alla fine, l’Italia potrebbe eleggere 76 eurodeputati: 73 si insedieranno subito, gli altri 3 una volta che il Regno Unito sarà definitivamente uscito dall’Unione.

Elezioni Europee 2019: cosa dicono i sondaggi?

Sono 15 le liste in corsa nelle 5 circoscrizioni in cui è diviso il territorio nazionale in occasione delle Europee. La legge elettorale che regola il voto per l’Europarlamento si basa su un sistema proporzionale puro corredato di una soglia di sbarramento al 4% che è necessario superare per eleggere almeno un eurodeputato. Prendendo in considerazione gli ultimi sondaggi, risalenti ormai a due settimane fa, la Lega potrebbe arrivare a conquistare 25 seggi, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dovrebbero eleggere invece 18-19 eurodeputati, almeno 7 seggi dovrebbero toccare a Forza Italia e 4 a Fratelli d’Italia. Stando alle ultime rilevazioni disponibili, anche +Europa e La Sinistra si propongono di superare la suddetta soglia di sbarramento.

