La Partita del Cuore 2019: giocatori, formazioni e dove vederla in tv

Stasera 28 maggio alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda La Partita del Cuore 2019. L’evento sportivo, condotto da Carlo Conti, in realtà si è già svolto ieri 27 maggio e oggi potremo finalmente goderci lo spettacolo. La rete ammiraglia infatti ha deciso di trasmetterlo 24 ore dopo per dare ampio spazio al commento e approfondimento politico in seguito alle elezioni Europee.

La sfida tra la Nazionale Italiana Cantanti e Campioni per la Ricerca è avvenuta all’Allianz Stadium di Torino e il ricavato andrà alla Fondazione Telethon e alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Ma chi saranno i protagonisti della Partita del Cuore 2019?

La Partita del Cuore: allenatori e dove vederla in tv

Come già detto in apertura di articolo, La Partita del Cuore 2019 sarà trasmessa oggi 28 maggio su Rai 1 dalle 21.25. Tra poche ore quindi vedremo scontrarsi la Nazionale Italiana Cantanti contro i Campioni per la Ricerca. La prima squadra avrà come allenatore Allegri, Direttore Tecnico Marco Masini e Paolo Belli sarà il capitano. La seconda invece potrà contare sulla supervisione di Michel Platini, Penta come Direttore Tecnico mentre Andrea Agnelli è stato scelto come capitano.

Inoltre tra i Campioni della Ricerca presenza certa è quella di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, entrambi grandi piloti della Ferrari. Arbitro della partita sarà Rizzoli mentre Cristiano Ronaldo darà il calcio d’inizio. Ma quale sarà la formazione delle due squadre de La Partita del Cuore?

Le formazioni

Anche quest’anno tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport parteciperanno alla Partita del Cuore 2019. La formazione schierata per la Nazionale Italiana Cantanti è costituita da: Buffon, Marcoré, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri e Bova. A disposizione invece ci saranno: Fede, Einar, Casillo, Pintus. Biondo, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto e Cois.

La formazione dei Campioni per la Ricerca è invece: Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc e Pirlo. A disposizioni ci saranno: Carone, André, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini e Giovinazzi. Non resta che aspettare e vedere chi vincerà La Partita del Cuore 2019!

