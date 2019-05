Sedicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv

Il programma della sedicesima tappa giro d’italia

Martedì 28 Maggio 2019 è in programma quella che è stata definita la sedicesima tappa regina del 102° Giro d’Italia: la Lovere-Ponte di Legno. Sarà proprio Lovere ad ospitare la partenza della gara. Si tratta di un tappone alpino lungo 194km e con 4800 m di dislivello. Contrariamente agli altri anni, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, questa frazione ha subito un cambiamento. Infatti, non è previsto il passaggio dalla storica ascesa del Passo Gavia. Dopo la partenza da Lovere, si salirà verso Rovetta (644m), per poi iniziare la scalata del Passo della Presolana (1297m) e della Croce di Slaven (1105m). Seguirà l’ingresso nella Valle Camonica, a questo punto, il gruppo, percorrerà la valle bresciana fino a Cedegolo (433m). Ed è qui che ci sarà l’inedita introduzione della salita di Cevo (1054m). Dopo la discesa su Demo, che porterà fino a Edolo (690m), si risalirà verso il Passo dell’Aprica (1173m). Una volta affrontata la discesa, che porterà a Tirano, il gruppo scalerà il Passo del Mortirolo (1854m), caratterizzato da pendenze fino al 18%. Dopo la discesa su Monno ci saranno gli ultimi 15km che porteranno all’arrivo. Gli ultimi km della sedicesima tappa, saranno percorsi nell’abitato di Ponte di Legno (1254m), dove è situato l’arrivo.

Giro d’Italia 2019: Carapaz vince a Courmayeur e si prende la maglia rosa

Orari e programmazione tv

La partenza della sedicesima tappa giro d’Italia è prevista per le ore 10:30, mentre l’arrivo per le ore 16:50/17:35 circa.

RAI

9.30 – RaiSport: Villaggio di partenza

10.25 – RaiSport: Anteprima Giro

14.00 – Rai2: Viaggio nell’Italia del Giro

14.30 – Rai2: Giro in diretta

17.15 circa – Rai2: Processo alla Tappa

20.10 – Raisport: TGiro

00.15 – Raisport: Giro Notte

Eurosport

13.00 – Eurosport1: Diretta

22.45 – Eurosport1: Giro d’Italia Today

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM