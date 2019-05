Sondaggi politici Eumetra: Salvini e il rosario, un binomio inscindibile

Lo ha stretto tra le mani durante l’adunata sovranista a Milano. Lo ha baciato ieri salutando la vittoria della Lega alle elezioni europee. Salvini e il rosario pare essere oramai un binomio inscindibile. A detta del leader del Carroccio l’ottimo risultato ottenuto dal partito alle urne di domenica 26 maggio, è dovuto in gran parte a chi c’è “lassù”.

Sondaggi politici Eumetra: Europee, il ringraziamento a Maria per la vittoria

“A urne chiuse si può finalmente ringraziare a cuore aperto senza essere accusati di voler strumentalizzare, quindi siccome l’ho fatto perché ci credevo e ci credo, ringrazio chi c’è lassù che non aiuta Matteo Salvini o la Lega, aiuta l’Italia e l’Europa a ritrovare speranza, orgoglio, radici, lavoro, sicurezza – ha affermato il ministro dell’Interno – Non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto, o il successo di un partito, ma il futuro di un paese e un continente”.

Il nuovo “atto di amore” verso il rosario e la fede cristiana avrà fatto storcere di nuovo il naso a chi in Vaticano non vede di buon occhio il leader leghista e la sua concezione di fede che profuma tanto di propaganda politica.

Sondaggi politici Eumetra: tra Vaticano e Lega volano stracci

All’indomani dell’internazionale sovranista, tra le due sponde del Tevere erano volate parole grosse.

Famiglia Cristiana aveva bollato come “sovranismo feticista” il rosario brandito da Salvini e i fischi della folla a papa Francesco. Più duro era stato padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica: “Rosari e crocifissi sono usati come segni dal valore politico, ma in maniera inversa rispetto al passato: se prima si dava a Dio quel che invece sarebbe stato bene restasse nelle mani di Cesare, adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio”.

Sondaggi politici Eumetra: Salvini “Io credente”

A loro Salvini aveva risposto immediatamente: “L’Europa che nega le proprie radici non ha futuro. Io sono credente, mio dovere è salvare vite e svegliare coscienze. Il confronto con le altre culture è possibile solo riscoprendo la nostra storia e riscoprendo i nostri valori, come peraltro detto negli ultimi decenni da tutti i Santi Padri. Sono orgoglioso di testimoniare, con azioni concrete e con gesti simbolici, la mia volontà di un’Italia più sicura e accogliente, ma nel rispetto di limiti e regole”.

Sondaggi politici Eumetra: rosario, gli italiani bacchettano Salvini

Ma l’ostensione della fede e del rosario rischia di ritorcersi contro Salvini. Secondo un sondaggio Eumetra per Quarta Repubblica, la maggioranza relativa della popolazione italiana (43%) non vuole che la religione sia strumentalizzata dalla politica. Quindi no ad un Salvini che bacia il rosario. Meglio quello con la felpa.

Sondaggi politici Eumetra: nota metodologica

Allegata all’immagine.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM