Michele Metta ad All Together Now: chi è, carriera e biografia

Nella seconda puntata del game-show di Canale 5, All Together Now, andata in onda giovedì 23 maggio, si è presentato Michele Metta, concorrente che ha lasciato a bocca aperta gran parte della giuria.

Chi è Michele Metta

Michele ha 34 anni proviene da Canosa di Puglia, la mattina si alza per fare il panettiere e la sera veste i panni del pizzaiolo. Nell’esibizione di ieri sera, Michele ha portato sul palco di Michelle Hunziker, conduttrice del programma, “You make me feel” di Sylvester totalizzando ben 90 punti. Prima della performance la giuria era titubante sul concorrente, lo stesso J-Ax, capo della giuria, ha commentato: “Sembra tipo quello che ti aggiusta il computer, ma può venire fuori che sia quello che invece ci sdraia tutti!”. Ed in verità è stato proprio così, la performance di Michele Metta è riuscita a piazzarsi al primo posto, con il punteggio più alto della sua manche.

Carriera di Michele Metta

Michele ha anche incassato i complimenti del proprio comune. Infatti l’assessore alla Cultura, Mara Gerardi si è voluta complimentare con il concittadino che nel piccolo paese pugliese è conosciuto fin da piccolo dove ha iniziato a recitare oltre che a cantare. Spesso Michele si esibiva negli oratori oppure in feste private, ma non ha mai mollato. L’incontro con il manager Carlo Gallo è il vero punto di svolta della sua vita, perché grazie a lui partecipa ad “Area Sanremo” dove la critica ha applaudito le doti canore, doti frutto di grande sacrificio, grande abnegazione e di grande organizzazione con il suo lavoro che lo impegna quasi 24h. Inoltre dopo quell’esibizione Michele riesce ad incidere un inedito scritto da lui stesso con Luca Laruccia e a registrare il video che gli permettono di ottenere un ottimo piazzamento alle semifinali nazionali di Sanremo.

Dopo l’esibizione Michele ha commentato così la sua esperienza: “Sono al settimo cielo…ovviamente mi sento ancora frastornato, cantare al cospetto di 100 giudici, personaggi famosi che ho sempre sognato di incontrare, magari ad un loro concerto o evento, mi ha riempito il cuore di gioia! Per non parlare di Michelle Hunziker che mi vuole già bene e J-Ax che mi ha definito un personaggio.

Che dire, spero sia un trampolino di lancio per poter acchiappare con le mani un sogno che inseguo da sempre, continuerò a fare il mio lavoro, ma nel mio cuore sento un battito, un misto tra grinta e gioia, che vorrei condividere con la mia famiglia e i miei amici.”

