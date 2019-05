Luca Di Stefano ad All Together Now 2019: chi è, biografia e carriera

Giovedì 23 maggio è andata in onda la nuova puntata di All Together Now, il nuovo show musicale condotto da Michelle Hunziker, che vede i vari talenti sfidarsi per poi essere valutati da una giuria di 100 esperti capitanata da J-Ax.

In questa seconda puntata del programma si sono alternati sul palco moltissimi talenti ma solo in 5 hanno raggiunto la semifinale, tra questi uno su tutti ha regalato grandi emozioni: Luca Di Stefano.

Luca di Stefano: l’esibizione

Il giovane cantante, soli 19 anni, di origini catanesi si è esibito con Just the way you are di Barry White. Nonostante il viso semplice e pulito ha sfoggiato una potenza vocale che ha stupito tutto il muro di giudici, che non si sono frenati nel commentare l’esibizione del ragazzo.

Luca di Stefano: i commenti

La stessa conduttrice del programma ha commentato la performance di Luca di Stefano dicendo: “Mi è venuta voglia di ‘limonare’, dov’è mio marito?”

Anche J-Ax, che inizialmente aveva sottovalutato il ragazzo, dopo aver asciugato le lacrime per la commozione, ha commentato: “Sembri come se Mario Biondi e Dart Vader di Guerre stellari avessero avuto un figlio. È ovvio che con le vibrazioni della tua voce avrai fatto venire molte delle donne che sono qui e che stanno guardando la trasmissione…Sei stato bravissimo!”.

L’unico a credere nel giovane Luca fin dalla sua entrata è stato Fabio Rovazzi, ospite della seconda puntata dello show, che aveva individuato in lui un ragazzo che avrebbe potuto stupire, e così è stato.

Il cantante ha superato questa fare di All Together Now con un consenso massiccio, totalizzando ben 95 punti su 100.

Gli studi

Al momento Luca ha avviato il suo percorso di studi presso la Free Sound Studies- Music Academy di Viagrande, dove oltre a studiare canto si dedica alla sua altra grande passione cioè il sax. A seguirlo negli studi c’è la sua insegnante Andrea Azzurra Gullotta, volto noto ai telespettatori, avendo partecipato a The Voice.

