Room: trama, cast e storia vera del film in tv stasera su Canale 5

Stasera 28 maggio 2019 alle 21.26 su Canale 5 andrà in onda Room. La pellicola del 2015 è stata diretta da Lenny Abrahamson, regista noto al grande pubblico per film come Adam e Paul, Garage, Come ha fatto Richard e Frank.

L’opera rappresenta l’adattamento cinematografico del romanzo Stanza, letto, armadio, specchio pubblicato da Emma Donoghue nel 2010 e a sua volta ispirato ad una storia vera, il caso Fritzl. Ma qual è la sinossi di Room?

Room: la trama

Room racconta la storia del piccolo Jack, nato e vissuto sempre in una stanza senza aver mai visto nulla del mondo fuori. La madre Joy infatti, è stata rapita sette anni prima mentre andava a scuola e, tenuta prigioniera, ha subito abusi sessuali dal rapitore. Durante uno degli stupri la ragazza resta incinta e dà alla luce Jack. Alla mamma e il figlio non è concesso di uscire dalla stanza e Old Nick, nome di fantasia dato dai due al loro aguzzino, per assicurarsi che non scappino chiude la porta con un codice di sicurezza. Durante i primi anni, Joy spiega al figlio che tutto quello che c’è fuori dalla stanza è il cosmo e la televisione è una scatola magicain cui tutto quello che viene trasmesso è solo finzione. La loro esistenza trascorre per anni in una incessante e noiosa routine che presto stanca il bambino.

Room prosegue poi fino al quinto compleanno di Jack, quando Joy oramai disperata e senza più scuse da inventare, confessa al figlio di avergli raccontato sempre bugie e gli racconta ciò che è successo davvero. Inizialmente il piccolo, sconvolto, non crede alle rivelazioni della madre ma ben presto inizia a sospettare che sia tutto vero. Joy, spinta dall’istinto materno prova in tutti i modi ad escogitare un piano per salvare il figlio. Progettati vari modi per scappare, non è però facile fuggire da Old Nick. Dopo molti sforzi Joy e Jack vengono liberati ma le conseguenze di una prigionia durata anni si faranno sentire per entrambi. Riusciranno a superare l’orrore vissuto?

Il cast del film

Protagonisti di Room sono Brie Larson nei panni di Joy Newsome e Jacob Tremblay in quelli di Jack Newsome. Joan Allen è Nancy, Tom McCamus è Leo e William H. Macy interpreta Robert.

Hanno partecipato al film anche Sean Bridges nel ruolo di Old Nick, Wendy Crewson in quello della conduttrice del talk show e Amanda Bruel nella parte dell’agente Grabowski. Completano il cast di Room Megan Park nei panni di Laura e Cas Anvar in quelli del dottore Mittal.

Room: la storia vera del film

Come già detto in apertura di articolo, Room è ispirato ad una storia vera di cronaca nera, il caso Fritzl. Ad Amstetten, nel 1984 Elisabeth Fritzl

all’età di 18 anni viene imprigionata dal padre in cantina. L’uomo, per assicurarsi che nessuno cercasse la figlia, costrinse la ragazza a scrivereuna una lettera in cui dichiarava che il suo era un allontanamento volontario. Per ben 24 anni Elisabeth ha vissuto nel bunker costruito dal padre legata, drogata, e stuprata quotidianamente. Dagli abusi sessuali incestuosi nasceranno poi sette figli senza alcuna assistenza. Solo casualmente la ragazza e i bambini sono riusciti a salvarsi dal proprio aguzzino e cominciare così finalmente a vivere. Il 9 marzo 2009 Josef Fritzl, colui che ha quindi ispirato il personaggio di Old Nick in Room, è stato condannato al carcere a vita e attualmente sta scontando la sua pena al Stift Garsten nella sezione speciale per malati psichiatrici.

