Nuove banconote da 100 e 200 euro “indistruttibili” in circolazione da oggi

In circolazione da oggi martedì 28 maggio 2019 le nuove banconote da 100 e 200 euro emesse dalla Banca Centrale Europea. Segni particolari: indistruttibili. Caratteristica evidenziata anche in un video pubblicato dal canale YouTube della Banca Centrale Europea, dal carattere fortemente pubblicitario (così come lo slogan, “Made To Last”, ovvero “Fatte per durare”). Le si può stirare, metterle in lavatrice, perfino nel congelatore o sotto una lampada abbronzante. Anche applicarci sopra dello scotch e poi tirarlo via d’un colpo non creerà problemi. Insomma, tutti usi bizzarri che di certo nessuno si sognerebbe mai di fare con i propri soldi, ma che stanno a dimostrare la forte resistenza di queste banconote “rugged”.

Come sono le nuove banconote da 100 e 200 euro

La chiave di sicurezza delle nuove banconote è rappresentata da un ologramma con satellite che si trova sopra la striscia argentata. Muovendo i biglietti, infatti, comparirà il simbolo dell’euro (€) che ruota attorno al numero (sarà maggiormente visibile sotto luce diretta). Altro elemento distintivo di questi nuovi “pezzi di carta” il numero verde smeraldo che si trova all’angolo inferiore sinistro: muovendo la banconota, infatti, si potrà assistere all’effetto di una luce che si muove verticalmente, con il numero che da verde smeraldo accentua di tonalità passando al blu scuro.

Rispetto alle vecchie, queste nuove banconote saranno alte come i pezzi da 50 euro. Altro elemento importante da sottolineare è che la progettazione è stata effettuata con l’ausilio di alcuni soggetti con problemi di vista: collaborazione che di fatto ha contribuito ad aumentare il livello di riconoscimento dei biglietti, agendo su caratteri, colori e sensazioni tattili.

10, 50, 100 e 200 euro: quali sono i biglietti più utilizzati?

Le banconote da 100 euro circolano più dei pezzi da 10 euro. Stando a quanto riporta Adnkronos, infatti, a fine giugno 2018 erano 2,7 miliardi i pezzi da 100, ovvero il 13% di tutte le banconote in circolazione. Dietro i biglietti da 50 (23% del totale), ma prima dei pezzi da 10 euro (12% del totale). Poco diffuse invece le banconote da 200 euro, visto che ammontavano all’1% dei biglietti in circolazione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM