Calcio, media spettatori: Inter, Milan e Juventus nella top 30 d’Europa

Da qualche anno, ormai, il livello competitivo del campionato di Serie A si è notevolmente abbassato. Il dominio incontrastato della Juventus, fresca vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo, rispecchia perfettamente il divario tecnico tra i bianconeri e le dirette concorrenti per il titolo. Ciò ha fatto si che la maggiore coppa nazionale, negli ultimi tempi, prendesse la direzione per Torino già a Gennaio-Febbraio – come del resto è avvenuto nella stagione appena trascorsa.

Tuttavia, secondo un’analisi condotta da Calcio e Finanza, la media spettatori complessiva dell’ultimo campionato sembra in rialzo del 2,9%, di più rispetto ai maggiori cinque campionati europei, dove, comunque, la Serie A resta quarta.

Inoltre, la media spettatori per squadra ha fatto riscontrare un altro dato importante: Inter, Milan e Juventus rientrano nella top 30 d’Europa per numero di tifosi al seguito ogni partita.

Ma vediamo più da vicino queste speciali classifiche.

Media spettatori: la top 30 d’Europa

Squadra Media 1 Borussia Dortmund 80.889 2 Barcellona 76.051 3 Bayern Monaco 75.000 4 Manchester United 74.498 5 Inter 61.444 6 Real Madrid 61.020 7 Schalke 04 60.942 8 Arsenal FC 59.899 9 West Ham United 58.336 10 Atletico Madrid 56.216 11 Milan 54.667 12 Stoccarda 54.551 13 Tottenham Hotspur 54.216 14 Manchester City 54.130 15 Liverpool FC 52.983 16 Newcastle United 51.121 17 Olympique de Marseille 50.361 18 Eintracht Francoforte 49.764 19 Borussia Mönchengladbach 49.668 20 Hertha Berlino 49.320 21 Olympique Lyonnais 49.079 22 Paris Saint-Germain 46.911 23 Betis Siviglia 44.525 24 Fortuna Dusseldorf 43.980 25 Werder Brema 41.256 26 Athletic Bilbao 40.654 27 Chelsea FC 40.437 28 Norimberga 40.373 29 Valencia 39.480 30 Juventus 39.244

L’Inter, tra le italiane, è la squadra con più tifosi al seguito in ogni partita e la quinta in Europa con ben 61.444 spettatori. Davanti ai nerazzurri ci sono solamente Borussia Dortmund (80.889), Barcellona (76.051), Bayern Monaco (75.000) e Manchester United (74.498).

Bene anche il Milan, undicesimo, con 54.667 spettatori in media per ogni incontro che, oltre alle squadre già citate, si trova davanti Real Madrid (61.020), Schalke 04 (60.942), Arsenal (59.899), West Han United (58.336) e Atletico Madrid (56.216). I rossoneri comunque sono davanti alle due finaliste di Champions League, Tottenham (54.216) e Liverpool (52.983), ai campioni d’Inghilterra del Manchester City (54.130), ai campioni di Francia del Paris Saint-Germain (46.911) e al Chelsea, finalista di Europa League (40.437).

Chiude questa speciale classifica la Juventus con una media spettatori di 39.244. Da tenere conto, comunque, la contenuta capienza di posti a sedere dell’Allianz Stadium (41.507), rispetto a strutture come il Camp Nou (99.354), il Santiago Bernabeu (81.044), lo stesso San Siro (80.018) e l’Old Trafford (74.994).

Dato curioso: delle tre società francesi presenti nella top 30 – Olympique Marsiglia, Olympique Lione e Paris Saint-Germain -, è proprio quella di Parigi a registrare l’affluenza media di tifosi più bassa: 46.911 a fronte dei ben 50.361 del Marsiglia e dei 49.079 del Lione. Tuttavia, anche qui è da considerare la diversa capienza dei tre stadi: 67.344 per il Vélodrome; 59.186 per il Parc Olympique Lyonnais; 47.929 per il Parc des Princes.

Tifosi per partita nei maggiori 5 campionati europei

Campionato Media 17/18 Media 18/19 Variazione% Bundesliga 44.646 43.451 -2,7% Premier League 38.297 38.168 -0,3% Liga 26.977 27.113 0,5% Serie A 24.772 25.482 2,9% Ligue 1 22.524 22.831 1,4%

Per quanto riguarda l‘affluenza media di pubblico per ogni partita nei maggiori cinque campionati europei, si può notare nella tabella come sia la Bundesliga, per il secondo anno consecutivo, a detenere il primato: ben 43.451 spettatori per ogni singola partita di campionato.

La Serie A è davanti solamente alla Ligue1 fanalino di coda, ma comunque con 25.482 spettatori a partita è il campionato che, rispetto alla passata stagione, possiede il tasso più alto di crescita per tifosi allo stadio: +2,9%.

Dato importante considerato che Bundesliga e Premier League hanno riscontrato un leggero calo rispetto al campionato 2017/2018: rispettivamente -2,7% e -0,3%.

In leggero rialzo, anche se meno rispetto al nostro campionato, Liga (+0,5%) e Ligue1 (+1,4%).

