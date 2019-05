Ciriaco De Mita sindaco: età, carriera e biografia dell’ex premier

Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco di Nusco, comune dell’Alta Irpinia dove è nato 91 anni fa e risiede da sempre. Secondo mandato consecutivo per lui dopo aver sconfitto Francesco Biancaniello della lista “Ricominciamo da Nusco”.

Ciriaco De Mita: 409 voti di differenza

A Nusco, provincia di Avellino, il partito più votato alle ultime elezioni Europee è stato il Movimento 5 Stelle: i pentastellati hanno raccolto il 30,8% pari a 739 voti. Il piccolo comune, però, era chiamato anche ad eleggere il nuovo sindaco: si sfidavano l’«immortale» Ciriaco De Mita, volto noto della Prima Repubblica, tra l’altro, sindaco uscente, alla guida della sua lista Italia è popolare e l’avvocato 50enne Francesco Biancaniello di Ripartiamo da Nusco, formazione localistica appoggiata dal Pd. Nel 2014, De Mita venne eletto con il 77,3% delle preferenze, la riconferma è avvenuta grazie a 409 voti di differenza (60%).

Nel 1969, quando nasceva Biancaniello, De Mita faceva parte del primo governo Rumor dell’epoca in qualità di sottosegretario agli Interni ed era già deputato da 6 anni. A questa tornata di amministrative, non doveva neanche partecipare: mancavano solo pochi giorni al termine delle candidature quando ha annunciato di voler correre per il secondo mandato da sindaco. La discesa in campo dell’ex segretario della Democrazia Cristiana sembra sia maturata per via della rottura con il consigliere regionale della sua lista Maurizio Petracca: quest’ultimo ha scelto di sostenere come sindaco di Avellino Luca Cipriano che se la vedeva contro Gianluca Festa in uno scontro tutto interno al centosinistra.

Ciriaco De Mita: la politica come pratica quotidiana

L’«immortale» Ciriaco De Mita

“Non sono nato semplice, sono stato sempre molto problematico e in fondo mi sono convinto della validità di quella verità che mi consegnava mio nonno: bada a chi vuole far apparire semplice una cosa complessa, significa che non l’ha capita”, così si è descritto De Mita in una recente intervista al Mattino. Problematico, forse, precoce sicuramente.

Una vita intera dedicata alla politica la sua: il primo comizio a 16 anni, a Montella dove tenne un dibattito contro un esponente comunista. Figlio di un sarto e di una casalinga, si laureò in Giurisprudenza all’Università del Sacro Cuore di Milano grazie a una borsa di studio. Prima di entrare nelle istituzioni, ha lavorato all’ufficio legale dell’Eni di Enrico Mattei: segretario della Democrazia Cristiana dal 1982 al 1989, poi Presidente della Dc fino al 1992, fu più volte ministro e Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989. Nel corso della Seconda Repubblica è stato a capo della Commissione Parlamentare per le riforme – la cosiddetta “seconda Bicamerale” – tra il 1992 e il 1993, deputato nel 1996 con Democrazia e Libertà, venne rieletto nel 2001 e nel 2006 con L’Ulivo, prima con la Margherita poi con il Pd. Nel 2008 si candidò al Senato con l’Udc: per la prima volta dopo 11 legislature mancò l’elezione. Tra il 2009 e il 2014 è stato eurodeputato dell’Udc.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM