Boston – Caccia all’uomo: trama, cast e anticipazioni di stasera su Rai 2

Stasera 29 maggio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Boston- Caccia all’uomo. La pellicola del 2016, il cui titolo originale è Patriots Day, è stata diretta da Peter Berg, regista noto al grande pubblico per film come Il tesoro dell’Amazzonia, Hancock, Battleship, Deepwater – Inferno sull’oceano e Red Zone – 22 miglia di fuoco.

Il lungometraggio rappresenta l’adattamento cinematografico del libro Boston Strong scritto da Casey Sherman con il giornalista Dave Wedge sull’attentato avvenuto il 15 aprile 2013 durante la maratona di Boston. Ma qual è la sinossi del film?

Boston- Caccia all’uomo: trama e anticipazioni

Protagonista di Boston – Caccia all’uomo è il sergente Tommy Saunders. L’uomo, pur essendo un ottimo poliziotto, è troppo impulsivo e questo aspetto del suo carattere gli procura non pochi guai. Proprio a causa della sua irascibilità, un giorno dà un calcio ad un suo collega. Immediatamente viene applicata una punizione disciplinare e così Tommy viene degradato e spostato al servizio di sicurezza della maratona di Boston. Quello che doveva essere un piacevole e tranquillo evento sportivo si trasforma ben presto si trasforma in un vero e proprio incubo. Delle bombe infatti, fabbricate e poi posizionate da alcuni terroristi, esplodono tra la folla provocando la morte di 3 persone e 280 feriti.

In Boston – Caccia all’uomo le indagini vengono affidate all’ufficiale dell’FBI Richard DesLauriers che con la sua squadra cerca di scoprire l’identità degli attentatori. Visionando le registrazioni delle telecamere attorno al luogo, finalmente viene individuato uno dei possibili terroristi. A questo punto Tommy aiuta l’FBI a scoprire anche un altro attentatore che si rivela poi essere il fratello del primo sospettato. Scoperta l’identità dei due ragazzi, le forze dell’ordine iniziano una frenetica e pericolosa ricerca dei terroristi. Riusciranno a catturarli?

Il cast del film

Protagonista di Boston – Caccia all’uomo è Mark Wahlberg che veste i panni del sergente Tommy Saunders. Kevin Bacon è Richard DesLauriers, Michelle Monaghan è Carol Saunders e John Goodman interpreta il commissario Ed Davis. Hanno partecipato al film anche J.K. Simmons nel ruolo del sergente Jeffrey Pugliese, Vincent Curatola in quello del sindaco Thomas Menino e Alex Wolff nella parte di Dzhokhar Tsarnaev.

Inoltre Thermo Melikidze è Tamerlan Tsarnaev, Michael Beach è il governatore Deval Patrick e James Colby veste i panni di William Evans. Infine Jimmy O.Yang interpreta Dun Meng, Rachel Brosnahan recita nel ruolo di Jessica Kensky e Christopher O’Shea in quello di Patrick Downes. Completano il cast di Boston – Caccia all’uomo Melissa Benoist nei panni di Katherine Russell e Khandi Alexander in quelli dell’interrogatrice.

