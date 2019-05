Nemiche per la pelle: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 1

Stasera 29 maggio 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Nemiche per la pelle. La pellicola del 2016 diretta da Luca Lucini è nata da un’idea di Margherita Buy in collaborazione con Doriana Leondeff e Francesca Minieri.

La commedia agrodolce racconta la storia di due donne molto diverse tra di loro unite dall’aver amato lo stesso uomo. Ma qual è la sinossi del film?

Nemiche per la pelle: tram e anticipazioni

Nemiche per la pelle ha come protagoniste Lucia, donna timida e insicura e Fabiola, aggressiva e dotata di un forte sex appeal. Mentre la prima è una psicologa dei cani che non si cura del suo aspetto esteriore, la seconda è invece un agente immobiliare sempre truccata e molto attenta al vestiario. Completamente diverse l’una dall’altra, si odiano fin dalla prima volta che si sono viste. Le due donne infatti hanno in comune Paolo, primo marito di Lucia e attuale di Fabiola. Nulla sembra poterle unire ma un evento inaspettato cambia la vita di entrambe.

Paolo muore e lascia in eredità alle due nemiche per la pelle di Paolino, bambino per metà cinese che l’uomo ha avuto con un’altra donna. Lucia e Fabiola solo in quel momento scoprono l’esistenza del piccolo che dovranno tenere in custodia entrambe. Tra litigi, imprevisti e difficoltà le protagoniste dovranno imparare a conoscersi e a collaborare per il bene del bambino. Riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Il cast del film stasera in televisione su Rai 1

Protagoniste di Nemiche per la pelle sono Claudia Gerini che veste i panni di Fabiola e Margherita Buy nel ruolo di Lucia. Giampaolo Morelli è invece Giacomo mentre Paolo Calabresi è Stefano.

Completano il cast del film Mihaela Irina Dorlan che interpreta Ambra e Gigio Morra che recita nel ruolo di Attilio.

