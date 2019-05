Atalanta, si riparte da Gasperini e (forse) Zapata

“Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue. Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra Società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla Prima squadra. Non posso ora che augurare a tutti buon lavoro e come sempre forza Atalanta“.

Con questo comunicato riportato dal proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha confermato il proseguimento del rapporto con il tecnico Giampiero Gasperini, che pochi giorni fa ha fatto la storia portando la Dea per la prima volta nella sua storia in Champions League.

Il mister piemontese era sembrato essere vicinissimo all’approdo alla Roma, fino a ieri almeno. Infatti, dopo il primo incontro con il presidente Percassi è stata subito sgonfiata l’ipotesi. Ora una lunga estate per progettare le prime storiche notti di Champions, cercando di fare il meglio possibile sul mercato: dapprima blindando i pezzi pregiati.

LEGGI ANCHE: Gattuso, nonostante tutto, si meriterebbe una statua

Atalanta, Zapata potrebbe rimanere. Ilicic non ha bisogno del condizionale

Come detto, la prima cosa da fare è blindare i big. Il primo è stato Ilicic che – accostato fortemente al Napoli nei giorni scorsi – ha deciso di rimanere ancora a Bergamo, forse spinto dal risultato stagionale ottenuto.

Difficile la permanenza all’Atalanta sia di Hateboer che di Castagne: almeno uno dei due lascerà Zingonia, destinazione sempre Napoli. Il prescelto sarebbe il laterale belga, dopo che i partenopei hanno sondato il terreno anche per l’olandese.

Ora non resta che trattenere anche Zapata. L’attaccante colombiano, dopo questa super stagione, è finito nel mirino di tantissime squadre in giro per l’Europa. La cessione arriverebbe solo in caso di offerta superlativa per l’ex Sampdoria, che tra qualche settimana sarà impegnato in Copa America, il suo unico pensiero al momento come da lui stesso dichiarato.

Sul fronte acquisti, l’Atalanta avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, Lazzari della SPAL, Cutrone del Milan e Inglese del Parma.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM