Nuovo allenatore Milan 2019: sostituto Gattuso, ecco i nomi favoriti

È tempo di cambiamenti in casa Milan. Il 28 maggio 2019 con un comunicato ufficiale la società ha annunciato di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto con il proprio allenatore Gennaro Gattuso.

Nuovo allenatore Milan, inizia una nuova era?

La stessa società AC Milan ha aggiunto che c’è l’intenzione di avviare “un processo di selezione per il nuovo allenatore a cui affidare il team in vista della tournée estiva del Torneo ICC, del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della prossima edizione di UEFA Europa League”. Oltre ai ringraziamenti ufficiali il Milan ha spiegato di guardare al futuro “nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile”.

Insieme a Gattuso ha lasciato il Milan, sempre nelle ultime ore, anche il direttore dell’area tecnica Leonardo. Sia l’addio di Gattuso che di Leonardo avrebbero come motivazione e secondo le ricostruzioni una profonda difformità di vedute con l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis.

Chi succederà a Gattuso? Nomi e indiscrezioni

Il Milan non è l’unica grande squadra italiana alla ricerca dell’allenatore. Qui vi abbiamo parlato dei nomi più probabili per accomodarsi sulla panchina della Juve dopo il divorzio tra il club guidato da Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Alcune ipotesi come Pochettino e Sarri coincidono.

Quali sono gli altri nomi che potrebbero approdare al Milan?

Una ipotesi risponde al nome di Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria. Altri nomi italiani sono quello di Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini, Roberto De Zerbi ed Eusebio Di Francesco. E ci sono anche voci date comunque come meno probabili che portano al tecnico Antonio Conte.

Secondo quanto pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport il nuovo mister del Milan dovrà comunque rispondere ad un profilo preciso. Quali sono le caratteristiche il Milan ricerca? Dovrà – secondo le indiscrezioni – “sposare la filosofia del club e quindi credere che da un gruppo di giovani giocatori si possa arrivare a costruire una grande squadra”.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM