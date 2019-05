Prezzo carburanti: benzina, diesel e gpl: analisi ultima settimana di maggio

Sono cinque giorni che non si verificano modifiche dei prezzi dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo. Del resto a livello globale si è interrotto l’aumento del petrolio degli ultimi mesi, e c’è una certa stabilità. E così i prezzi alla pompa risultano anch’essi fermi o anzi in leggera discesa.

Vediamoli. In media la benzina self service costa 1,627 euro al litro, quella da serviti 1,76. Il diesel invece viene venduto a 1,514 euro al litro in modalità self service e 1,65 da serviti.

Ma come cambiano le tariffe in base alle compagnie?

I prezzi maggiori self service sono quelli applicati da Eni, 1,637 euro al litro, quelli più bassi invece quelli di Q8, 1,626, ma si scende a 1,61 con le compagnie indipendenti.

Nel caso del diesel, si va da 1,526 euro al litro presso Total Erg a 1,514 sempre con Q8. Fino a 1,497 se si usano invece le pompe no logo.

Ma vediamo invece i prezzi dei carburanti se si sceglie di farsi servire al distributore.

Prezzo carburanti, le tariffe s ci si fa servire

In questo caso la benzina arriva fino a 1,826 euro al litro con Api-IP, mentre si scende a 1,776 con Esso. E a 1,658 euro al litro con le compagnie indipendenti.

Il diesel oscilla tra 1,636 con Tamoil e 1,73 con Api-IP. Mentre si diminuisce a 1,546 con le pompe low cost.

Nel caso del GPL si arriva a 0,661 euro al litro con Api-IP, e si scende invece a 0,638 con Tamoil. Usando le compagnie no logo si arriva a 0,631 euro al litro

Il metano si misura in kilogrammi, e non in litri, essendo un gas, e di conseguenza presso la compagnia più cara, Eni, si paga 1,036 euro al kg, mentre presso la più economica, Total Erg, si scende a 1,001. Fino ad arrivare a 0,985 euro al kg nel caso delle pompe indipendenti.