Lettera di dimissioni con o senza preavviso: fac simile e come scriverla

È ben noto a tutti che un qualsiasi rapporto di lavoro cessa o per licenziamento da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente (e le possibili ragioni sono ovviamente svariate) oppure per dimissioni, presentate dal lavoratore. Vediamo di seguito cosa dice la legge attuale in merito alle dimissioni con o senza preavviso, e come scrivere la relativa lettera di dimissioni.

Se ti interessa saperne di più sulla lettera di disdetta contratto telefono, clicca qui.

Lettera di dimissioni: il preavviso e la forma scritta

Con le dimissioni, un lavoratore presso una certa azienda comunica alla direzione che ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro: ciò magari perché intende trasferirsi all’estero, oppure perché ha trovato un’opportunità professionale più remunerativa, oppure ancora perché ritiene l’ambiente di lavoro non più compatibile con la sua persona. In ogni caso, la regola generale da seguire è quella di presentare le dimissioni con preavviso (cioè comunicando la volontà con un congruo anticipo), salvo il caso delle dimissioni per giusta causa. La durata del preavviso varia in base al livello di inquadramento assegnato al lavoratore ed alla sua anzianità di servizio.

Fonte normativa di riferimento sarà, comunque, il contratto collettivo di categoria. Sia che si tratti di dimissioni con preavviso, sia che il preavviso non ci sia, le dimissioni sono da rassegnarsi in forma scritta: è rilevante, pertanto, la lettera di dimissioni ma anche e soprattutto l’obbligatoria comunicazione per via telematica. In particolare, il lavoratore interessato a dimettersi dovrà seguire una specifica procedura online, indicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Laddove il dipendente che intende compilare anche una lettera di dimissioni, non rispetti la regola del preavviso, dovrà versare all’azienda una somma di denaro, pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate nel periodo di preavviso, non svolto.

Ciò salvo le dimissioni per giusta causa (e senza preavviso), sopra accennate. Esse ricorrono nelle circostanze in cui il datore abbia un comportamento grave e non idoneo verso il proprio lavoratore, tale da impedire che il rapporto di lavoro possa continuare (ad esempio minacce o molestie sul lavoro, mobbing ecc.). Il lavoratore potrà quindi redigere una lettera di dimissioni senza preavviso e lasciare il posto di lavoro immediatamente. Inoltre, potrà richiedere un’indennità sostitutiva del preavviso all’azienda, per il comportamento lesivo da quest’ultima tenuto. È importante far notare che, ai fini delle dimissioni, il completamento della procedura online, prevista dal 2016, è obbligatorio per la validità di esse. Invece, la opzionale comunicazione cartacea (con lettera di dimissioni) non ha alcuna efficacia a livello legale, però è utile appunto a fini informativi.

Se ti interessa saperne di più sulla lettera di richiamo disciplinare da parte del datore di lavoro, clicca qui.



Due fac simile esemplificativi

Fatta chiarezza sulla questione dimissioni, è ora opportuno proporre due fac simile, esemplificativi della lettera di dimissioni con o senza preavviso. È consigliabile che la comunicazione sia il più possibile concisa, mantenendo però chiarezza nell’esposizione delle proprie intenzioni.

Lettera di dimissioni con preavviso:

Nome cognome…………….

Luogo…… data…….

Spettabile Azienda………….. indirizzo …………..

Oggetto: dimissioni con preavviso nei confronti dell’azienda………….

Io sottoscritto……………. con la presente comunicazione, rendo nota la volontà di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni volontarie con preavviso di giorni……… ai sensi dell’art…….CCNL……….

Vogliate quindi considerare quale termine ultimo del mio rapporto di lavoro la data del…./…../……….

Distinti saluti

Firma…………….

………………………..

PER ACCETTAZIONE

Il datore di lavoro………………………

Lettera di dimissioni senza preavviso:

Nome Cognome………………..

indirizzo…………..

Spett.le Azienda………………. indirizzo…………

Oggetto: dimissioni senza preavviso nei confronti dell’azienda………..

Io sottoscritto…….. con questa comunicazione, intendo comunicare le mie irrevocabili dimissioni volontarie. Nell’impossibilità di rispettare il periodo di preavviso stabilito dalle norme contrattuali e consapevole dell’inadempienza che ciò comporta, vogliate considerare quale termine ultimo del mio rapporto di lavoro la data del…../……./….



Distinti saluti.

Firma……………

…………………………

PER ACCETTAZIONE

Il datore di lavoro…………….

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM