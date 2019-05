Darwin di Donatello 2019: ospiti e anticipazioni puntata speciale di stasera

Oggi 31 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Ciao Darwin. Il programma televisivo, condotto da Paolo Bonolis in compagnia di Luca Laurenti, giunge ad una nuova ed entusiasmante puntata che sarà però diversa dalle altre.

In questi mesi lo show ha rallegrato il venerdì di milioni di spettatori trascinati dal suo clima allegro e spensierato. Abbiamo infatti seguito le imprese dei concorrenti tra viaggi nel tempo, sfilate, prove di coraggio e dibattiti semiseri. La trasmissione, come prevedibile, ha riscosso ottimi risultati d’ascolto grazie anche alle esilaranti gag comiche dei presentatori. Ma chi saranno i protagonisti di stasera a Ciao Darwin?

Puntata speciale di Ciao Darwin 2019: anticipazioni, ospiti e Madre Natura

Poche ore ci separano dall’appuntamento speciale di Ciao Darwin. Il percorso ufficiale è finito con la sfida della settimana scorsa tra la categoria Umani e quella dei Mutanti, vinta poi da quest’ultima. Tante sono state le gare che hanno divertito il pubblico in studio e a casa. Ricordiamo gli scontri tra gli Chic e gli Shock, Gay Pride e Family Day, Giuliette e Messaline, Web contro Televisione. Quella oggi invece sarà una serata dedicata ai Darwin di Donatello, versione scherzosa dei David di Donatello. In studio verranno infatti premiati i concorrenti che durante le precedenti puntate si sono distinti per simpatia, intelligenza, forza o cultura.

Tra battute e siparietti comici, Ciao Darwin ripercorrerà i momenti più divertenti del programma. I riconoscimenti verranno consegnati sulla base di varie categorie tra le quali c’è quella di Miglior performance, Personaggio dell’anno, Mister e Miss Darwin, Miglior look e Premio faccia tosta. Inoltre tornerà in studio Sara Croce, la bellissima Madre Natura della sesta puntata che ha fatto impazzire milioni di italiani. Non mancheranno poi ospiti speciali e tante sorprese in studio. Tutto questo e molto altro a Ciao Darwin dalle 21.20.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM