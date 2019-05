Reddito di cittadinanza: pagamento domande marzo-aprile, il comunicato

Ci sono novità importanti sul reddito di cittadinanza, con l’Inps che ha pubblicato e diffuso un comunicato stampa lo scorso 30 maggio 2019 relativamente all’erogazione dei pagamenti concernenti le domande presentate a marzo e aprile. Andiamo a leggere cosa scrive l’Inps nella sua nota e tutte le informazioni utili a riguardo.

Reddito di cittadinanza: pagamenti al via, il comunicato Inps

L’Istituto di previdenza ha informato i beneficiari del reddito di cittadinanza che sono stati disposti regolarmente i pagamenti per le domande presentate a marzo e ad aprile. Il 29 maggio 2019 sono state infatti effettuate le ricariche delle card RdC già consegnate ad aprile e riferite alle domande presentate nel mese di marzo. Le ricariche sono state effettuate su 498.668 Card, mentre per 16 Carte la ricarica non ha avuto esito positivo per cause che sono ancora allo studio e in corso di verifica.

Per le 50.000 RdC Com presentate a marzo l’elaborazione è stata più complessa, fa sapere l’Istituto. Le disposizioni di pagamento sono state inoltrate il 15 maggio a Poste Italiane, che si è occupata della consegna delle Carte. Questa fase ha causato lo slittamento della ricarica riguardante il mese di aprile e prevista per la prossima settimana. Il processo di lavorazione ha riguardato anche le nuove domande che sono state presentate ad aprile: anche in questo caso i flussi di pagamento sono stati inviati il 15 maggio a Poste Italiane, che si è occupata della consegna delle Card.

Domande Reddito di cittadinanza a maggio: la data dei pagamenti

Per quanto riguarda le domande presentate nel mese di maggio, queste ultime saranno elaborate in tempi brevi, mentre le disposizioni di pagamento saranno inoltrare il prossimo 15 giugno a Poste Italiane. Quindi, alla fine di giugno, è prevista la ricarica delle Carte già consegnate riguardante le domande presentate a marzo e ad aprile. Infine l’Inps ricorda che lo stato delle richieste e l’ammontare del reddito riconosciuto può essere controllato sul portale dell’Istituto, tramite l’apposito servizio online per la consultazione delle domande di reddito e pensione di cittadinanza. Per accedere a questo servizio sarà necessario essere muniti di Pin Inps, Identità Digitale SPID oppure Carta Nazionale dei Servizi.

