Fiorentina in vendita, arriva il comunicato ufficiale della società

“Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile.

Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà“.

Con queste poche righe apparse sul proprio sito ufficiale è stato annunciato che, ufficialmente, la Fiorentina è in vendita. Dopo un susseguirsi di voci, all’interno del Consiglio d’Amministrazione convocato per stamattina – dopo esser stato rinviato nei giorni scorsi – Andrea e Diego Della Valle hanno dunque deciso di lasciare la proprietà della Viola.

LEGGI ANCHE: Caos Roma, parla Pallotta: “Deluso però non scappo”

Il percorso dei Della Valle

Aspramente criticati nel corso di questa disastrosa stagione sportiva, i due imprenditori marchigiani rilevarono la guida della società nel 2002 quando si chiamava Florentia Viola e militava in Serie C2 dopo il fallimento Cecchi Gori. Riportata in Serie A, la Viola ha poi riconquistato anche l’Europa solo pochi anni dopo, arrivando a giocarsi anche gli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco (poi finalista) nella stagione 2009/2010.

Successivamente, oltre a qualche apparizione in Europa League, la squadra gigliata non è mai più riuscita a riconfermarsi, fino ad arrivare vicina alla retrocessione nel corso di quest’annata appena conclusa. Le colpe – secondo i tifosi viola – sono da additare proprio ai fratelli Della Valle, i quali sempre secondo le loro opinioni hanno sempre utilizzato la Fiorentina sempre e solo come business per tornaconto personale.

Nonostante ciò è da ricordare come sotto la loro gestione la squadra toscana sia tornata per pochi anni ai fasti di un tempo, ospitando in rosa anche alcuni giocatori d’eccezione.

Fiorentina in vendita, chi la compra?

Il nuovo patron della Fiorentina potrebbe essere l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, in passato vicino anche all’acquisizione del Milan. Secondo le ultime notizie, la trattativa tra le parti sembra essere in stato avanzato e il passaggio di consegne definitivo potrebbe arrivare presto.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM