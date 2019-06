Josè Antonio Reyes è morto dopo un incidente stradale: chi era l’ex calciatore

È morto a causa di un incidente stradale, avvenuto a Utrera, la sua città natale nella mattinata di oggi sabato 1 giugno, José Antonio Reyes. Il calciatore spagnolo 35enne attualmente vestiva la maglia dell’Extramdura, militante in Secunda Division, in passato ha giocato con Siviglia, che dal proprio account Twitter ha dato la notizia, Real e Atletico Madrid, Arsenal e Benfica, Espanyol e Xinjiang.

Josè Antonio Reyes: il record di vittorie in Europa League

Reyes detiene il record di giocatore ad aver vinto il maggior numero di Europa League, ben 4: ne ha alzata al cielo una ai tempi dell’Atletico Madrid e prima tre consecutive con il Siviglia di Unai Emery (con la stessa squadra anche un trionfo Supercoppa Europea). Inoltre, è il calciatore più giovane ad aver debuttato con i biancorossi: la “perla di Uretra” scese in campo per la prima volta nella massima divisione spagnola a soli 16 anni.

La carriera di Reyes

Nella stagione 2003-04 passò all’Arsenal per 30 milioni di euro. Con i Gunners ha vinto una Premier, una FA Cup e un Community Shield prima di trasferirsi al Real Madrid con cui conquistò una Liga. Dopo l’Atletico anche una parentesi in Portogallo tra le fila del Benfica. Prima di tornare in patria con la firma all’Extrematura avvenuta poco tempo fa, aveva trascorso una stagione in Cina al Xinjiang Tianshan Leopard, club di seconda divisione. Con la nazionale spagnola ha collezionato 21 presenze e 4 reti.

“Una notizia impossibile da credere, impossibile da digerire, quanto è dura Dio mio. Un dolore troppo grande. Corri sulla fascia sinistra anche da lassù” così ha salutato Reyes con un messaggio apparso sempre su Twitter l’ex dirigente della Roma Monchi, tornato recentemente a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Siviglia, lo stesso occupato all’epoca delle tre Europa League consecutive vinte dalla squadra andalusa con Reyes in campo.

