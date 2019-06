Petrucci, la prima è al Mugello. Man bassa Ducati, in mezzo Marquez

In MotoGP è finalmente il giorno di Danilo Petrucci. Il corridore ternano della Ducati ha trionfato nel GP del Mugello, ottenendo così il primo successo nella massima serie motociclistica. Dopo una gara tirata fino all’ultimo, Petrucci ha conquistato la vittoria dopo aver messo nel sacco sia Andrea Dovizioso che Marc Marquez all’inizio dell’ultimo giro della gara toscana. Ducati che si riconferma dunque nel circuito italiano, essendo arrivata al terzo successo consecutivo nelle colline della provincia fiorentina.

Valentino Rossi ha invece concluso il suo terribile weekend dopo soli otto giri a causa di una caduta che lo ha costretto al ritiro anticipato dalla contesa. Fuori anche il duo ducatista di casa Pramac formato da Jack Miller e Francesco Bagnaia, oltre anche a Franco Morbidelli e Hafizh Shyarin.

Per i nostri piloti da segnalare l’ottimo settimo posto della wild card Michele Pirro. Quindicesimo infine Andrea Iannone.

LEGGI ANCHE: Dove vedere la MotoGP 2019 in diretta streaming, tv, o in replica

La felicità di Petrucci: “Volevo vincere a tutti i costi”

Intervistato da Sky Sport nel post gara, Danilo Petrucci si è così espresso: “Incredibile! Ho provato a stare davanti come se non ci fosse nessuno, mi son detto ‘Se andranno più forte mi passano. A tre giri dalla fine ho iniziato a staccare forte alla San Donato, loro prendevano la mia scia e potevano passarmi e all’ultimo giro è successo. Hanno lasciato uno spazio piccolo e mi sono infilato, nonostante ci fosse Andrea. Lui è stato costretto a raddrizzare la moto, mi è dispiaciuto molto. Però oggi volevo vincere a tutti i costi. Stavolta ho vinto io e ho gridato per due minuti, ho faticato più al giro d’onore che in tutta la gara. Salire sul podio del Mugello, per un pilota italiano, è il sogno di una vita“.

La classifica finale del Mugello

1) Danilo Petrucci 41’33.794

2) Marc Marquez +0.043

3) Andrea Dovizioso +0.338

4) Alex Rins +0.535

5) Takaaki Nakagami 6.535

6) Maverick Viñales 7.481

7) Michele Pirro 13.288

8) Cal Crutchlow 13.937

9) Pol Espargarò 16.533

10) Fabio Quartararo 17.994

11) Aleix Espargarò 20.523

12) Joan Mir 20.544

13) Jorge Lorenzo 20.813

14) Karel Abraham 27.298

15) Andrea Iannone 28.051

16) Miguel Oliveira 30.101

17) Johann Zarco 41.857

DNF: Valentino Rossi, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Hafizh Shyarin.

La top ten della classifica piloti MotoGP

1) Marc Marquez 115 pti

2) Andrea Dovizioso 103 pti

3) Alex Rins 88 pti

4) Danilo Petrucci 82 pti

5) Valentino Rossi 72 pti

6) Jack Miller 42 pti

7) Cal Crutchlow 42 pti

8) Maverick Viñales 40 pti

9) Takaaki Nakagami 40 pti

10) Pol Espargarò 38 pti

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM