Giro d’Italia 2019: tutti i vincitori delle classifiche nella 102a edizione

Si è concluso con la cronometro di Verona il Giro d’Italia 2019, edizione numero 102. Da Bologna all’Arena della città veneta, i corridori hanno attraversato tredici regioni dello Stivale, passando per le Alpi, le Dolomiti, la Maremma in un percorso di 3546,8 km totali, criticato aspramente dal pubblico e non solo. Lo spettacolo c’è stato, ma la battaglia sulle montagne è stata poca, complici anche le poche tappe in altura, partite solamente dalla seconda settimana.

Come già saprete, quest’anno il Giro lo ha vinto Richard Carapaz, salito sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle Vincenzo Nibali e Primoz Roglic. Ma la lotta nel gruppo non è stata ovviamente solo per la Maglia Rosa, ma anche per tutte le altre classifiche presenti. Andiamo a vedere dunque chi le ha vinte.

Giro d’Italia 2019: la top ten della classifica generale

Oltre ai già citati Carapaz, Nibali e Roglic, in classifica generale da segnalare l’ottimo quinto posto di Bauke Mollema e il nono di Pavel Sivakov. La maglia nera quest’anno se l’è invece aggiudicata il giapponese Sho Hatsuyama.

Classifica Generale Maglia Rosa:

1) Richard Carapaz (Movistar Team) 90h 1′ 47″

2) Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) +1.05″

3) Primoz Roglic (Team Jumbo Visma) +2.30″

4) Mikel Landa (Movistar Team) +2.38″

5) Bauke Mollema (Trek Segafredo) +5.30″

6) Rafal Majka (Bora Hansgrohe) +6.56″

7) Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +7.26″

8) Simon Yates (Mitchelton Scott) +7.49″

9) Pavel Sivakov (Team Ineos) +8.56″

10) Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin) +12.14″.

Giro d’Italia 2019: ad Ackermann la maglia ciclamino

Nella classifica degli sprint, vittoria per Pascal Ackermann davanti ad Arnaud Démare. Subito dietro il primo italiano, Damiano Cima.

Classifica Maglia Ciclamino:

1) Pascal Ackermann (Bora Hangrohe) 226 pti

2) Arnaud Démare (Groupama FDJ) 213 pti

3) Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè) 104 pti

4) Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) 93 pti

5) Richard Carapaz (Movistar Team) 90 pti.

Giro d’Italia 2019: Ciccone dominatore della classifica dei GPM

Giulio Ciccone ha stravinto la maglia blu, destinata ai Gran Premi della Montagna. Il corridore abruzzese ha svolto una prova esaltante lungo queste tre settimane, vincendo anche una tappa. A concludere il podio tutto italiano, Fausto Masnada e Damiano Caruso.

Classifica Maglia Blu:

1) Giulio Ciccone (Trek Segafredo) 267 pti

2) Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) 115 pti

3) Damiano Caruso (Bahrain Merida) 86 punti

4) Richard Carapaz (Movistar Team) 75 punti

5) Mikel Nieve (Mitchelton Scott) 68 pti.

Lopez ancora miglior giovane, sua la maglia bianca

Per il secondo anno di fila, la maglia bianca di miglior giovane è andata a Miguel Angel Lopez. Il colombiano ha trionfato in questa classifica davanti a Pavel Sivakov e Hugh Carty.

Classifica Maglia Bianca:

1) Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) 90h 9′ 13″

2) Pavel Sivakov (Team Ineos) +1.30″

3) Hugh John Carty (Education First) +9.10″

4) Valentin Madouas (AG2R La Mondiale) +14.33″

5) Giulio Ciccone (Trek Segafredo) +19.53″

Masnada il re degli sprint volanti. Podio tutto italiano

Fausto Masnada si è preso la soddisfazione di conquistare la classifica dei traguardi volanti sopra un podio tutto italiano comprendente anche Damiano Cima e Mirco Maestri.

Classifica Traguardi Volanti:

1) Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) 88 pti

2) Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè) 83 pti

3) Mirco Maestri (Bardiani CSF) 58 pti

4) Marco Frapporti (Androni Giocattoli Sidermec) 50 pti.

5) José Joaquin Rojas (Movistar Team) 31 pti.

Tra i più combattivi ancora in testa Masnada

Davvero un grande giro quello di Masnada, conquistatore anche del premio come miglior combattivo del Giro d’Italia 2019. Un altro podio tutto nostrano completato da Cima e Ciccone.

Classifica Combattività:

1) Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) 74 pti

2) Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè) 58 pti

3) Giulio Ciccone (Trek Segafredo) 57 pti

4) Arnaud Demare (Groupama FDJ) 47 pti

5) Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) 43 pti.

La classifica fuga generale va a Cima. Il quintetto è neanche a dirlo tutto italiano

A dimostrazione dell’ottimo lavoro dei corridori italiani e delle nostre squadre Professional, la classifica fuga generale – vinta da Cima – è contraddistinta dalle prime cinque posizioni tutte occupate da ciclisti del Belpaese.

1) Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè) 932 pti

2) Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) 816 pti

3) Mirco Maestri (Bardiani CSF) 742 pti

4) Giulio Ciccone (Trek Segafredo) 367 pti

5) Marco Cattaneo (Androni Giocattoli Sidermec) 306 pti.

Giro d’Italia 2019: la miglior squadra è la Movistar

Per concludere, nella classifica a squadre netto successo della Movistar, che ha dominato questa speciale graduatoria davanti all’Astana e alla Bahrain Merida.

Classifica a squadre:

1) Movistar Team 270h 44′ 14″

2) Astana Pro Team +17.36″

3) Bahrain Merida +18.31″

4) Education First +25.35″

5) Mitchelton Scott +30.56″

