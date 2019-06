Conferenza stampa Conte: Ecco di cosa si parlerà

C’è grande attesa per la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che si presenterà nel pomeriggio – per le 18:15 – a Palazzo Chigi. Sono giorni concitati e decisivi per il governo. Si è parlato di rimpasti, di “fase 2” del governo giallo-verde o di crisi dell’esecutivo. Per ora, c’è la certezza che il primo ministro non ha avuto un confronto diretto e chiarificatore con nessuno dei due vice-premier. Il prossimo Consiglio dei Ministri – fissato per venerdì – potrebbe essere la prima occasione utile per un confronto faccia a faccia tra i massimi esponenti dell’esecutivo.

Vediamo le ipotesi: di cosa si parlerà in conferenza stampa? Sarà crisi di governo o, al contrario, si premerà per una riconciliazione tra le parti e voltare pagina?

Giuseppe Conte in conferenza stampa alle 18:15 ecco le ipotesi

In primis, tra le ipotesi più accreditate riguardo il contenuto – almeno in parte – di questa conferenza stampa, vi è la valutazione del primo anno del governo carioca. Senza avere ancora le linee guida per il futuro – non avendo avuto l’occasione di discuterne con i leader di Lega e M5S -, Conte potrebbe fare il punto della situazione. Ci si aspetta, quindi, un recap dei primi 365 giorni di Governo, parlando delle principali riforme, dal decreto dignità, passando per il decreto sicurezza, lo “spazza-corrotti”, reddito di cittadinanza e, ovviamente, l’analisi della legge di bilancio. Qui, è dove il terreno si fa più scivoloso e sul quale si ritrovano discrepanze importanti tra Lega e 5 Stelle.

Più o meno del 3%?

Salvini e Di Maio hanno battibeccato a distanza sulla possibilità di sforare il fatidico 3%. Da un lato, il leader leghista vorrebbe proseguire in una politica dettata dal deficit spending. Dichiarazioni che fecero schizzare lo spread e al quale Di Maio ha dovuto fare da contraltare, rigettando al mittente le istanze del Ministro dell’Interno. Nel frattempo, il braccio di ferro con Bruxelles continua e si valuta la possibilità di sanzionare l’Italia attraverso la procedura d’infrazione per debito eccessivo.

Gli altri temi trattati in conferenza stampa Conte: la stabilità al centro

Le parole più attese dal premier Conte riguardano sicuramente la stabilità del Governo e la sua stessa permanenza a Palazzo Chigi. Conte non sembra per nulla favorevole a procedere nella guerra a distanza con Bruxelles e sembra così allinearsi alla visione dei pentastellati. Qualora vincesse la linea leghista, Conte potrebbe rassegnare la dimissioni. Non solo: si aprirebbe una crisi di Governo che potrebbe portare, nel giro di pochi mesi, a elezioni anticipate. La conferenza stampa organizzata da Conte per questo pomeriggio può essere un ultimatum al Ministro dell’Interno, un ultimo tentativo per evitare la maggior crisi vissuta dall’esecutivo giallo-verde.

