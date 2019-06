Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a giugno 2019

A inizio giugno 2019 è venuto il momento di dare uno sguardo alle migliori offerte mobile proposte da Tim, Wind e Vodafone per questo mese. Andremo quindi a vedere offerte dedicate a chi vuole attivare un nuovo numero, nonché i classici pacchetti promossi in bella evidenza sui siti ufficiali delle principali compagnie telefoniche (leggi qui le offerte mobile di maggio). Andiamo quindi a scoprire le migliori promozioni mobile proposte da Tim, Wind e Vodafone per il mese di giugno 2019.

Offerte mobile Tim giugno 2019

Cominciamo subito da Tim, e in particolare da un’offerta dedicata a chi vuole attivare un nuovo numero. La promo si chiama Tim 4 Win e offre minuti illimitati verso tutti e 3 GB di traffico dati in 4G. Nella promo è incluso anche il piano tariffario Tim Base e Chat (2 euro mensili) disattivabile gratuitamente online. Il costo dell’offerta prevede un esborso di 9,99 euro mensili, a cui sono da aggiungere una tantum il costo della Sim (10 euro) e il contributo di attivazione (12 euro).

Offerte mobile Tim Senza Limiti

Resta più o meno invariato il pacchetto di offerte Tim Senza Limiti. Andiamo a riepilogare:

Tim Senza Limiti Silver Limited Edition : riservata ai clienti già Tim. Minuti illimitati e 20 Giga di traffico internet (+5 GB se a casa hai giù Tim). Prezzo: 15 euro al mese.

: riservata ai clienti già Tim. Minuti illimitati e 20 Giga di traffico internet (+5 GB se a casa hai giù Tim). Prezzo: 15 euro al mese. Gold : minuti illimitati e 18 Giga di traffico internet (+5 GB se a casa si ha già Tim). Prezzo: 18 euro al mese anziché 25 €.

: minuti illimitati e 18 Giga di traffico internet (+5 GB se a casa si ha già Tim). Prezzo: 18 euro al mese anziché 25 €. Platinum: minuti illimitati e Giga senza limiti. Sotto quest’ultimo aspetto, la compagnia precisa: “50 GB al massimo della velocità oltre i quali la stessa si riduce a 32Kbps”. Costo: 49 euro al mese (anziché 59 €).

Offerte mobile Wind giugno 2019

Ecco una serie di offerte mobile Wind disponibili nel mese di giugno 2019.

All Inclusive Young Easy Pay : promo dedicata agli under 30 fino al 16 giugno 2019. Il pacchetto prevede minuti e sms illimitati, nonché 60 Giga di traffico dati. Prezzo: 11,99 euro al mese. Promo attivabile fino al 16 giugno 2019.

: promo dedicata agli under 30 fino al 16 giugno 2019. Il pacchetto prevede minuti e sms illimitati, nonché 60 Giga di traffico dati. Prezzo: 11,99 euro al mese. Promo attivabile fino al 16 giugno 2019. Wind Smart Online Edition : offerta prenotabile online, dà diritto a minuti illimitati e 40 GB di traffico internet. Costo: 13,99 euro al mese.

: offerta prenotabile online, dà diritto a minuti illimitati e 40 GB di traffico internet. Costo: 13,99 euro al mese. All Inclusive Smart Easy Pay : offerta attivabile in negozio, che comprende minuti illimitati, 200 sms e 40 Giga di traffico internet. Prezzo: 13,99 euro al mese. Offerta attivabile fino al 16 giugno 2019.

: offerta attivabile in negozio, che comprende minuti illimitati, 200 sms e 40 Giga di traffico internet. Prezzo: 13,99 euro al mese. Offerta attivabile fino al 16 giugno 2019. All Inclusive Start Special Edition: al pacchetto di offerte sopraccitato si aggiunge anche questa promo che include minuti illimitati, 200 sms e 10 Giga di traffico internet in 4g. Offerta dedicata a chi vuole attivare un nuovo numero. Al prezzo di 11,99 euro mensili bisognerà aggiungere gli una tantum di 10 euro (costo Sim) e 4,99 euro (costo di attivazione in offerta se permane il vincolo dei 24 mesi).

Vodafone: offerte mobile giugno 2019

Chiudiamo questa panoramica dando uno sguardo al carnet di offerte proposto da Vodafone per giugno 2019.

Chi vuole attivare un nuovo numero con la compagnia rossa potrebbe avvalersi delle seguenti promo.

Special Minuti 10 Giga : minuti illimitati e 10 Giga di traffico dati. Costo: 15 euro al mese, più 5 euro di costo Sim e 3 euro di spese di attivazione.

: minuti illimitati e 10 Giga di traffico dati. Costo: 15 euro al mese, più 5 euro di costo Sim e 3 euro di spese di attivazione. Special Minuti 20 Giga: minuti illimitati e 20 Giga di traffico internet. Prezzo: 19 euro al mese, più 5 euro di costo della Sim e 3 euro di spese di attivazione.

Inoltre sono da segnalare le seguenti offerte attualmente disponibili.

Shake it Easy: minuti e sms illimitati, + 60 Giga (anziché 30) se si sceglie l’opzione di pagamento con carta di credito o Iban. Offerta dedicata agli under 30.

Infine ecco la serie di offerte Vodafone RED Unlimited.

RED Unlimited Smart : minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, 20 Giga di traffico internet. Prezzo: 18,99 euro al mese (anziché 24,99 euro).

: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, 20 Giga di traffico internet. Prezzo: 18,99 euro al mese (anziché 24,99 euro). RED Unlimited Ultra : minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, 1000 minuti extra Ue, 1 Giga di roaming e 30 Giga di traffico dati. Prezzo: 24,99 euro al mese (anziché 34,99 €).

: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, 1000 minuti extra Ue, 1 Giga di roaming e 30 Giga di traffico dati. Prezzo: 24,99 euro al mese (anziché 34,99 €). RED Unlimited Black : minuti, sms e Giga illimitati, più 1000 minuti extra Ue e 5 Giga in roaming. Costo: 39,99 euro al mese (anziché 59,99 €).

: minuti, sms e Giga illimitati, più 1000 minuti extra Ue e 5 Giga in roaming. Costo: 39,99 euro al mese (anziché 59,99 €). Unlimited x4 Pro: minuti illimitati, 10 Giga di traffico internet, più Giga illimitati sulle app preferite. Prezzo: 14,99 euro al mese (anziché 19,99 €).

