Quanto guadagna il Liverpool con la Champions League 2019. Il montepremi

L’atto finale della Champions League 2018-19 è andato in scena sabato 1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid; a sfidarsi il Liverpool di Jurgen Klopp e il Tottenham di Mauricio Pochettino: alla fine, ai Reds sono bastate due reti – una nei primissimi minuti di partita (rigore di Salah) e un’altra in quelli finali (colpo da biliardo a incrociare di Origi) – per portare a casa la sesta coppa con le orecchie della propria storia. Quanto vale la vittoria della competizione, dal punto di vista strettamente economico, per il club vincitore e quello perdente?

Quanto guadagna il Liverpool da questa Champions?

Ciascuna squadra che partecipa ai gironi di Champions riceve un bonus di 15,25 milioni di euro: a questi poi vanno sommati ulteriori 2,70 milioni a vittoria e 900mila euro per ogni pareggio. Poi se si superano gli ottavi vengono assegnati altri 9 milioni di euro e mezzo, 10 milioni e mezzo vale il superamento dei quarti, altri 12 milioni se si passa in semifinale. Il montepremi della finale è di 19 milioni di euro per i vincitori e di 15 per gli sconfitti. A queste cifre bisogna aggiungere i premi relativi al market poll (sostanzialmente una quota di diritti televisivi) e al ranking storico. Sommando tutte queste voci, dopo la vittoria in Champions, il Liverpool incasserà 75 milioni di euro e il Tottenham 70 milioni.

Due finaliste tra le squadre “peggiori”

Spurs (2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte come l’Inter) e Reds (3 vittorie e 3 sconfitte come il Napoli) quest’anno hanno superato la fase a gironi con soltanto 8 e 9 punti rispettivamente. Il Tottenham è stata la squadra con il rendimento peggiore nei gironi tra quelle che si sono qualificate alla fase eliminatorie, per capirci. Detto ciò, grazie a rimonte emozionanti e imprevedibili, entrambe le squadre hanno meritatamente conquistato la finale: tuttavia, i loro incassi potevano essere molto più alti. Sempre meglio di Chelsea e Arsenal: le due londinesi hanno giocato anche un turno in più in Europa League rispetto alle altre due inglesi in Champions ma hanno incassato, nel complesso, poco meno di 20 milioni i blues e poco più di 15 i Gunners.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM