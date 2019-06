Favoriti The Voice 2019: quote scommesse, ecco chi vincerà stasera

Stasera 4 giugno 2019 alle 21.00 su Rai 2 andrà in onda The Voice. Il programma, condotto da Simona Ventura e iniziato martedì 23 aprile, approda al suo ultimo appuntamento. Durante la semifinale della settimana scorsa gli agguerriti concorrenti hanno messo in gioco tutto il loro talento con la speranza di giungere al traguardo oramai vicino.

I concorrenti finalisti di The Voice sono: Dominique Chillé Diouf in arte Diablo per il team di Morgan, Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba per quello di Elettra Lamborghini, Brenda Carolina Lawrence per la squadra di Gué Pequeno e Carmen Pierri per quella di Gigi D’Alessio. Ma chi vincerà la sesta edizione del talent show?

Il meccanismo della finale e gli ospiti

Poche ore ci separano dall’ultima puntata di The Voice. Stasera i quattro finalisti si sfideranno a colpi di incredibili performance canore accompagnati da un corpo di ballo e da una band. Inoltre in occasione dello speciale appuntamento la trasmissione potrà contare sulla presenza in studio di grandi artisti e gruppi musicali come: Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy.

Sarà poi il pubblico a votare le esibizioni in diretta e decretare così il vincitore della sesta edizione del talent show che si aggiudicherà un contratto discografico con la Universal Music Italia.

I favoriti di The Voice 2019: quote scommesse, ecco chi vincerà stasera

La concorrente favorita è Carmen Pierri della squadra di Gigi D’Alessio la cui vittoria è quotata da Eurobet a 2.00 e da Sisal a 2.25. La principale rivale della ragazza è Brenda Carolina Lawrence del team di Gué Pequeno messa in lavagna a 2.30 da Eurobet e 2.27 da Sisal.

Infine meno probabilità di vincere The Voice sembrano avere il concorrente di Morgan Diablo, quotato da Eurobet a 4.00 e Sisal a 3.00, e Miriam Ayaba, della squadra di Elettra Lamborghini, quotata 6.00 sia da Eurobet che da Sisal.

