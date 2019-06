Fifa 20: uscita, var e carriera. Le novità EA Sports e quando esce

Il prossimo Fifa sarà presentato nel corso dell’EA Play 2019, l’evento organizzato ogni anno da Electronic Arts quest’anno si terrà tra il 7 e il 9 giugno 2019.

Fifa 20: uscita a fine settembre

Al momento non si conoscono dettagli sulla nuova edizione, la 26eiesima, del videogioco calcistico più famoso e venduto del mondo: d’altronde, il trailer non è ancora disponibile anche se dovrebbe essere diffuso a breve, appunto, proprio in occasione dell’EA Play. Detto ciò, basandosi sull’esperienza degli anni scorsi, anche Fifa 20 dovrebbe essere commercializzato a partire da settembre.

Fifa 2019 è uscito martedì 24 settembre 2018, dunque, secondo la stampa specializzata, si può ipotizzare la data di martedì 24 settembre 2019 per l’uscita dell’edizione speciale con accesso anticipato e quella di venerdì 27 settembre 2019 per l’uscita dell’edizione standard. Fifa 20 sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Tuttavia, probabilmente sarà rilasciata anche un’edizione per Playstation 3 ed Xbox 360 (la cosiddetta Legacy Edition che prevede soltanto l’aggiornamento delle rose).

I primi spoiler sul nuovo Fifa

Nel frattempo, cominciano a circolare i primi spoiler sulle novità inserite nell’ultima versione di Fifa: dovrebbe essere introdotto il Var, la “moviola in campo” a disposizione dell’arbitro, e il meteo dinamico (che quindi potrebbe cambiare repentinamente nel corso della stessa partita). Naturalmente i giocatori si aspettano dei miglioramenti dell’intelligenza artificiale: pare che gli sviluppatori si siano concentrati sulla fase difensiva.

Chi sarà il testimonial di Fifa per il prossimo anno, cioè quale giocatore comparirà sulla confezione del videogioco? Scendono le quotazioni di Cristiano Ronaldo, che nel 2019 compariva insieme a Neymar nelle edizioni Champions ed Ultimate. Proprio il brasiliano potrebbe prendersi la scena (magari in coppia con Mbappé); per qualcuno, invece, la scelta alla fine potrebbe cadere su Messi, legato per questa stagione, insieme a tutto il Barcellona, al maggiore competitor di Fifa Pro Evolution Soccer.

