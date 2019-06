Carta conto corrente bloccata: pin errato e quando c’è insolvenza

Esistono diverse ipotesi per le quali una carta bancaria (di credito o di debito) collegata al nostro conto corrente venga bloccata. Ciò potrebbe avvenire o per un errore, ad esempio nella sbagliata digitazione del Pin (ma per più volte), oppure perché si è insolventi, ovvero non si ha abbastanza liquidità sul conto sufficiente a coprire le spese già effettuate tramite carta di credito. Come risolvere la situazione e sbloccare la carta?

Carta conto corrente bloccata per insolvenza

Il caso più importante è ovviamente quello determinato dall’insolvenza, ovvero dal fatto che il soggetto non riesce più a pagare quanto dovuto. Prendiamo il caso il cliente di una banca abbia sostenuto una spesa con carta di credito, ma in realtà il suo conto corrente sia a secco. Il mese dopo il soggetto dovrà avere quella liquidità necessaria sul conto affinché il prelievo possa essere effettuato in condizioni normali, pena il blocco della carta e l’avvio di procedure nei confronti del cliente stesso da parte della banca.

A questo punto si aprono due strade: il soggetto insolvente è un cliente di fiducia della banca, è sempre stato puntuale e regolare nei rapporti intrattenuti con l’istituto. In questo caso sarà l’istituto stesso ad avvisare per tempo il soggetto che c’è un buco di liquidità da coprire. Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato a farlo per tempo, potrà comunque parlare con la banca al fine di redigere un piano di rientro e programmare la migliore soluzione in attesa che le cose si sistemino (con il blocco della carta che risulterebbe temporaneo).

Nel caso in cui il cliente abbia dei comportamenti reiterati in termini di insolvenza è molto probabile che la carta venga bloccata definitivamente e in questo caso a nulla servirà andare in un altro istituto per aprire un nuovo conto corrente o richiedere una nuova carta, soprattutto se la sua condizione è stata già segnalata al Crif, cosa che avviene praticamente sempre quando una carta viene bloccata per motivi di insolvenza.

Carta bloccata per errore digitazione Pin

Caso meno “drammatico” il blocco della carta per errore ripetuto nella digitazione del Pin. Spesso ciò avviene quando il codice Pin sbagliato viene ripetuto per 3 volte. A questo punto la carta viene bloccata al fine di evitare eventuali frodi e truffe. Magari qualcuno ha rubato la carta e sta provando a digitare un Pin, senza però trovare quello giusto. Il sistema di sicurezza vigente prevede che la carta si blocchi e risulti quindi inutilizzabile. Ciò potrebbe accadere sia a uno sportello ATM, che andrà a restituire la carta con il blocco dopo 3 errori di digitazione del Pin, ma anche presso un negozio, nel momento in cui si digiti per diverse volte il Pin sbagliato sul POS dell’esercente. Per risolvere il problema sarà sufficiente contattare la propria filiale e richiedere lo sblocco della carta.

